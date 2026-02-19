Timanställd lärarvikarie till grundskola, gymnasium samt fritidshem
2026-02-19
Beskrivning
Vi söker engagerade vikarier för arbete inom grundskolan, årskurs F-9 i Mora kommun.
Du bestämmer själv när och hur mycket du vill jobba. Vi söker dig som har en positiv attityd, är en god förebild och en tydlig ledare. Att utbilda barn och ungdomar är en av samhällets viktigaste uppgifter, vilket ställer krav på din kunskap, fantasi och pedagogiska förmåga. Vi vill att du har ett stort intresse och tidigare erfarenhet av arbete med barn och /eller ungdomar, till exempel som lärare, idrottsledare, barnvakt eller lägerledare.Dina arbetsuppgifter
Uppdraget innebär att vara vikarie vid ordinarie lärares frånvaro. Det kan handla om att gå in och ta enskilda lektioner själv, eller att var med som stöd till en annan lärare. Som lärarvikarie inom grundskolan, förväntas du kunna hantera, bemöta och samtala med eleverna med olika behov på ett bra och pedagogiskt sätt. Årskurserna kan variera mellan förskoleklass till årskurs 9.Kvalifikationer
Gymnasieexamen
Behärskar det svenska språket väl i tal och skrift.
För att kunna arbeta inom barnomsorgen behöver du uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.
Mora kommun
Mora kommun är alla vi som jobbar här. För oss är det naturligt att ha medborgaren/kunden i fokus, vara serviceinriktade och bemöta alla med respekt. Vi tar gemensamt ansvar för verksamheten, vår egen och andras arbetssituation. När vi möter utmaningar och nya förutsättningar gör vi det med ett positivt förhållningssätt och tar tillsammans initiativ till utveckling. Var med oss när vi växer som människor och kommun. Idag och imorgon. Läs mer om oss här: https://morakommun.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/mora-kommun-som-arbetsgivare.html
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice, se vidare http://www.rekryteringslots.se/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Mora kommun kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Vi värnar om din integritet, läs mer om vår behandling av personuppgifter här: https://morakommun.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/behandling-av-personuppgifter-gdpr.html.
