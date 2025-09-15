Timanställd lagerarbetare sökes till kund i Enköping
Posti Logistics Staffing AB / Lagerjobb / Enköping Visa alla lagerjobb i Enköping
2025-09-15
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Posti Logistics Staffing AB i Enköping
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
, Sigtuna
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-15Dina arbetsuppgifter
Plats: Enköping
Vi söker en dedikerad lagerarbetare för en deltid/timanställning till vår kund i Enköping. Du kommer att vara en viktig del av vårt team och bidra till att säkerställa effektiviteten i våra lageraktiviteter.
Vi söker dig som är noggrann och ordningsam, har en god förmåga att arbeta självständigt men även med andra i grupp. Du bör vara stresstålig och ansvarstagande och ha viljan att hela tiden göra ditt bästa. Vi värderar även att du är flexibel och kan arbeta på flera avdelningar om så önskas.ProfilKvalifikationer
• Ålder: 18 år eller äldre
• Annan sysselsättning på minst 50% (exempelvis annat arbete eller studier)
• God svenska och engelska i tal och skrift
Kompetens:
• Gymnasiekompetens
• God grundläggande matematisk förmågaErfarenheter
• Minst 2 års arbetslivserfarenhet
• Lagerarbete (meriterande)
Truckkort är meriterande.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löp ut.
Vi kan ej ta emot ansökningar via mejl, endast ansökningar via annons kan hanteras. Om företaget
Genom väl beprövade metoder och arbetssätt hjälper vi logistik- och industriföretag att optimera sin verksamhet och därmed minska sina personalkostnader. Vi planerar, levererar och opererar vårt åtagande genom en mycket erfaren och specialiserad organisation inom logistik- och industriområdet. Aditro Logistics Staffing levererar tjänster inom Uthyrning, Entreprenad, Rekrytering och konsulterande tjänster. Läs gärna mer på aditrologistics.se
Aditro Logistics Staffing AB är ett Auktoriserat Bemanningsföretag vilket innebär bland annat att alla anställda är kollektivavtalsanslutna och att vi som företag följer alla de regler som dikteras av branschens kollektivavtal, leveransvillkor och skrivelser om försäkringsåtaganden. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4767". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), http://www.posti.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9508430