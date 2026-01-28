Timanställd gymnasielärare i matematik till Per Brahegymnasiet
2026-01-28
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Kom till oss och skapa lärglädje!
Ditt nya jobb
Du kommer att undervisa i matematik ut efter verksamhetens behov.
Det är en självklarhet att du möter alla elever i deras lärande, utifrån deras behov, samtidigt som du verkar för att väcka deras engagemang och eget ansvarstagande.
Välkommen till oss
Per Brahegymnasiet (PB) är en skola som är innovativ och nytänkande, men som också vilar på en historisk grund och som värnar om sina traditioner. Vi är måna om varandra och arbetar för att skapa en arbetsplats där vi alla trivs och utvecklas. Skolan har ca 1500 elever och 150 medarbetare och är vackert beläget mitt i centrala Jönköping. De högskoleförberedande utbildningarna som vi erbjuder är EK, ES, IB, NA och SA. Skolan är organiserad i fyra rektorsområden med gemensamma stödfunktioner.
På PB blir du en del av stans bästa och mest engagerade kollegium som motiverar, inspirerar och utmanar eleverna. Det skapar förutsättningar för en riktigt bra skola, där vi bygger kunskap och erfarenhet, som eleverna har nytta av resten av livet. Vår profil präglas av kreativitet och engagemang med ett internationellt fokus.
Vi behöver nu förstärka vårt team - är du den vi söker?
Din kompetens
Vi söker dig som har lärarexamen för gymnasiet i matematik, eller studerar och närmar dig examen eller på annat sätt har förvärvat relevant kunskap för uppdraget. Du har förmågan att möta eleverna utifrån deras olika behov och förutsättningar för lärande samt förmåga att intressera, entusiasmera och engagera elever.
Bra att veta
Tjänsten är en timanställning.
Inför anställning av nya medarbetare där undervisning kan vara aktuellt måste vi säkerställa att det finns en giltig lärarlegitimation. Vi ber dig därför att bifoga en aktuell lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket under de senaste två månaderna. Vänligen logga in via Skolverkets e-tjänst på följande länk: https://login.skolverket.se/idp/lleg-etjanst/select?returnUrl=https://lleg.skolverket.se/.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg, betyg och examensbevis för tjänsten du söker. Vid anställning behöver du styrka tidigare tjänster med tjänstgöringsintyg vilket vid beställning kan ha lång handläggningstid. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret. (OBS! digital beställning går snabbare.)https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Vid anställning i Jönköpings kommun krävs att du styrker ditt medborgarskap i Sverige.
Ha gärna handlingar som styrker det förberett till eventuell intervju, såsom pass, nationellt ID-kort eller personbevis kombinerat med ID-handling.
Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut, så tveka inte att inkomma med din ansökan!
Vill du veta mer?
Kontakta angiven kontaktperson för annonsen eller sök upp en facklig företrädare via länken nedan.https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Hos oss får du mer än ett jobb.
Välkommen att söka tjänsten som gymnasielärare på Per Brahegymnasiet!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
