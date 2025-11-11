Timanställd för Snöröjning och Halkbekämpning i Centrala Helsingborg
Randstad AB / Fastighetsskötarjobb / Helsingborg
2025-11-11
Brinner du för säkerhet och gillar att vara den som ser till att vardagen kan rulla på, även när snö och is ställer till det? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Vi söker nu en flexibel och ansvarsfull person för timanställning inom snöröjning och halkbekämpning hos en större och välkänd kund i centrala Helsingborg.
Ansvarsområden
Vi söker dig som:
Är flexibel och förstår att arbetet styrs av naturens krafter.
Är initiativrik och ser möjligheter att lösa problem innan de uppstår.
Är noggrann och drivs av att leverera hög kvalitet och säkerhet.
Har en positiv attityd och är social i kontakten med kundens personal (även om arbetet ofta sker självständigt).
Erfarenhet: Du är van vid och trygg med liknande arbetsuppgifter.
Självständighet: Du är bekväm med att arbeta självständigt och fatta egna beslut baserade på väderförhållandena.Kvalifikationer
Din huvudsakliga uppgift är att säkerställa att kundens fastighet och utomhusområden är säkra och framkomliga under vintermånaderna. Du är vår viktigaste resurs när snön eller isen slår till!
Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat:
Snöröjning och skottning av entréer, gångvägar och parkeringar.
Halkbekämpning med sandning eller saltning.
Löpande tillsyn och underhåll av redskap.
Dokumentation av utfört arbete.
Huvudsaklig Sysselsättning: Du måste ha en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%. Det kan vara i form av studier, en annan deltids- eller heltidsanställning, eller vara pensionär.
Lokal Förankring: Eftersom beredskapen är hög och utryckning kan ske snabbt, måste du bo i eller i omedelbar närhet av Helsingborg.Om företaget
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
