Timanställd busschaufför med D-kort till Transportservice
2026-04-24
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för kommunens lokaler, fastigheter och tekniska infrastruktur - från planering av nybyggnadsprojekt till drift, underhåll och utveckling. Vi arbetar med vatten och avlopp, lokalvård, markservice, transport- och fordonsservice. Vårt mål är att bygga och förvalta hållbart och klimatsmart för att säkerställa en trygg och fungerande vardag för Botkyrkaborna. Vi är cirka 300 medarbetare som i våra olika funktioner arbetar med lösningar utifrån medborgarens behov och kommunens gemensamma mål.
Du som söker till oss
Nu behöver Transportservice fler chaufförer som kan jobba extra!
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Transportservice behöver utöka med timanställda förare som kan hoppa in vid sjukfrånvaro och under semesterperioder.
Som chaufför hos oss utför du transporter för skolbarn med funktionsvariationer, pensionärer som ska till dagverksamheten och brukare med funktionsvariationer som ska till dagliga verksamhet. Du ansvarar för det fordon du kör och för passagerarnas säkerhet. Under vissa perioder kanske du behöver köra ut post internt eller vara budtransport.
Du är den som informerar trafikledning och resenärer vid trafikstörningar samt avvikelser. Bland arbetsuppgifterna ingår också att hjälpa till så att fordonet är helt och rent samt rapportera fordonsfel och skador. Eftersom du har yttersta ansvaret för alla i fordonet bör du ha god förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ inom ramen för din befattning. Du är ansiktet utåt för kommunen när du möter kommunens medborgare.
Introduktion
Vi erbjuder dig en individanpassad introduktion på ca 5-10 dagar, beroende på hur lång erfarenhet du har sedan tidigare. Du kommer också få en handledning där du får åka med våra rutinerade förare, introduktion av trafikledning samt chef.
Arbetstider
Du blir inbokad efter behov och det kan ske på kort varsel. Hos oss arbetar du måndag till fredag. Vårt behov är att du ska kunna köra under någon tid mellan kl 6.00 - 18.00. Delade pass förkommer. Inga kvällar, helger eller röda dagar.
Krav:
Körkort med behörighet D
YKB som är giltigt i minst 6 månader framåt i tiden (från och med anställningsstart)
Du behöver även självständigt kunna hantera och lösa utmaningar längs vägen, vara en
handlingskraftig problemlösare, stresstålig samt flexibel.
Du behöver kunna kommunicera på svenska i tal och skrift
Vara bekväm med att hantera dina körningar genom en app i en mobiltelefon
Det är viktigt att du har en mycket god förmåga att samarbeta och vara kommunikativ, då du har ett stort ansvar för personer med funktionsvariation, skolbarn, pensionärer och brukare i en transportsituation.
Meriterande:
Om du har dokumenterad erfarenhet av färdtjänst eller sjuktransporter
Om du talar flera språk
Om du har god lokalkännedom i Botkyrka kommun och i Stockholms län
Botkyrka kommun tror på att en persons erfarenhet och kompetens är det viktigaste när det handlar om att hitta rätt person för en tjänst. I denna rekryteringsprocess har vi därför valt att inte använda oss av personliga brev. Urval sker löpande under annonseringstiden, varmt välkommen med din ansökan!
Botkyrka är en kommun full av kontraster där storstadens förortsmiljö möter landsbygdens skogar, ängar, sjöar och havskust. Här talas över 100 språk, här bor och arbetar människor med bakgrund från hela världen.
Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats full av möjligheter där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid.
Vi har goda och trygga arbetsvillkor med kollektivavtal och flera förmåner för att du ska trivas och utvecklas på jobbet. Läs mer här: Vårt arbetsgivarerbjudande
Övrig information
För tjänster inom exempelvis vård-skola-omsorg i Botkyrka kommun behöver du som blivande medarbetare visa utdrag ur Polisens belastningsregister.
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och därmed motverka diskriminering.
Vi undanber oss kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag i samband med denna rekrytering.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
(org.nr 212000-2882), http://botkyrka.se/
Ekvägen 30 (visa karta
)
147 33 TUMBA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Botkyrka kommun, Teknik- och fastighetsförvaltningen Kontakt
Cecilia Sommer 0735530312 Jobbnummer
9873613