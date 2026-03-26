Timanställd Boendestödjare till Stockholm
2026-03-26
Är du student och vill ha ett meningsfullt extrajobb? Bli boendestödjare hos Collega!
Är du intresserad av socialt arbete och vill få praktisk erfarenhet redan under studietiden? Vi söker nu engagerade studenter som vill arbeta som boendestödjare på deltid!Publiceringsdatum2026-03-26Om tjänsten
Som boendestödjare kommer du att göra en verklig skillnad i människors liv. Du stöttar personer som på grund av psykisk ohälsa behöver hjälp med vardagliga sysslor, såsom hushållsarbete, planering av dagliga rutiner och kontakter med myndigheter. Ditt stöd hjälper dem att leva ett självständigt och tryggt liv i sitt eget hem.
Collega är ett omsorgsföretag som erbjuder flera olika tjänster inom socialt arbete. Vi är övertygade om att engagemang och delaktighet tillsammans med rätt kompetens hos våra medarbetare är vägen till omsorg av hög kvalitet.
Vad vi erbjuder dig:
Praktisk erfarenhet: En möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken och utvecklas inom socialt arbete.
Flexibla arbetstider: Perfekt att kombinera med dina studier.
Meningsfullt arbete: Varje arbetsdag bidrar du till att förbättra någon annans vardag.
Utvecklande arbetsmiljö: Arbeta med erfarna kollegor som kan ge dig värdefulla insikter och handledning.
Trygga arbetsvillkor i enlighet med kollektivavtal
Vi söker dig som:
Är student, gärna inom socialt arbete, psykologi, beteendevetenskap eller liknande.
Har ett genuint intresse för att stötta och hjälpa andra människor.
Är ansvarsfull, empatisk och har lätt för att skapa förtroende.
Är flexibel och kan arbeta självständigt.
Tidigare erfarenhet av liknande arbete är meriterande men inte ett krav.
Tjänsten:
Omfattning: Deltid, flexibla timmar.
Placering: Stockholms stad. Arbetet utförs i klientens hem, vilket innebär att du kan jobba i olika delar av staden.
Lön: Timlön enligt avtal.
Ta chansen att utvecklas inom socialt arbete och skaffa erfarenheter som du kommer ha nytta av för din framtida karriär!
Skicka in ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du är intresserad av att arbeta som boendestödjare.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25
Arbetsgivare Collega Arbetsliv AB
(org.nr 559260-1354), https://collega.se/boendestöd
