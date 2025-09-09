Timanställd boendestödjare till Sankta Maria LSS verksamhet
S:ta Maria gruppboende och servicelägenheter finns i Alsike. Vi har för närvarande 5 boende med LSS beslut. Vi arbetar utifrån en tydlig värdegrund där vi vill ge våra boende en hemlik miljö, ett livslångt lärande, ett gott bemötande och möjlighet att bevara traditioner och högtider. Vi arbetar utifrån att varje människa är unik och värdefull och har rätt att bli sedd, lyssnad på och att bli tagen på allvar.
Vi söker dig som vill arbeta som timanställd boendestödjare och som kan vikariera när ordinarie personal har semester eller annan frånvaro. Dina arbetsuppgifter är att stötta och inspirera de boende och ge dem det stöd de behöver i den dagliga livsföringen. I arbetet ingår allt tänkbart stöd i vardagen, personlig hygien, omvårdnad, ledsagning till fritidsaktiviteter, praktiska sysslor i den enskildes hem och social samvaro, utifrån den boendes genomförandeplan.
Arbetstiderna är förlagda till dag, kväll, vaken natt och helg.
Sankta Maria gruppboende öppnade 2011 och finns multihuset S:ta Maria som även inrymmer, förskola, skola (F-4), fritidshem, hyreslägenheter, rörelsesal, kapell, restaurang och café. Vilket ger oss stora möjligheter att vara en del av helheten och aktivt arbeta tillsammans med övriga verksamheter inom S:ta Maria.
Huvudman är Knivsta pastorat, Svenska Kyrkan. Kyrkan har en lång tradition av verksamheter för människor i olika åldrar. S:ta Maria Alsike är ett centrum i Alsike som med sina olika verksamheter vill bidra till att skapa det goda samhället, ett samhälle som kännetecknas av glädje och omsorg om varandra.
Vi kan erbjuda:
• Ett gruppboende med tydlig värdegrund
• Ett härligt sammanhang i ett kompetent och engagerat arbetslag
• Kollegialt lärande där vi tar tillvara allas kunnande
• Stimulerande arbete som gynnar en utvecklande yrkesroll
• Ett arbete där du får gör skillnad
• Introduktionsutbildning och introduktion med van personal
• Enkla och tydliga rutiner som underlättar i arbetet
Vi söker dig som:
• Är ansvarskännande, empatisk och har en personlig mognad
• Är eller studerar till undersköterska, barnskötare, lärare eller annan likdanande utbildning
• Har erfarenhet av liknande arbete
• Har möjlighet att arbeta några pass i månaden
• Har en positiv grundsyn och ett starkt engagemang för människor
• Har god samarbetsförmåga samtidigt som du kan arbeta självständigt
• Har stort tålamod
• Är trygg och stabil och har förmåga att sätta gränser
• Är flexibel och kan prioritera och anpassa arbetssätt utifrån de behov som finns eller uppstår
• Brinner för att människor kan utvecklas och därmed ser möjligheter och inte hinder
• har B körkort
• Talar och skriver på god svenska
Snarast
Tjänstgöringsgrad:
Timanställning, varierat efter verksamhetens behov
Registerutdrag:
Inför en anställning behöver du uppvisa belastningsregisterutdrag och arbetstillstånd/medborgarskapErsättning
Enligt avtal. Vi tillämpar individuell lönesättning. Övrig information
Intervjuer sker löpandeSå ansöker du
I ansökan förväntar vi oss CV samt personligt brev. Ansökan kan skickas till e-postadress: knivsta.pastorat@svenskakyrkan.se
Märk ansökan "boendestödjare"
Sista ansökningsdag:
30 september 2025Kontaktperson för detta jobb
Föreståndare Britt Åkerström 018-34 68 32, britt.akerstrom@svenskakyrkan.se
Facklig kontaktperson
Kommunal, Patrik Sköldberg, 010- 442 88 29, patrik.skoldberg@kommunal.se
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
