Timanställd anestesisjuksköterska till dagkirurgi, Södertälje sjukhus
2025-09-03
Välkommen till VO AN/OP/IVA på Södertälje sjukhus som omfattar operationsavdelning, dagkirurgi, sterilenhet, intensivvårdsavdelning och smärtcentrum Syd.
Vi är en del av det lilla sjukhuset med ett stort hjärta. De korta beslutsvägarna hos oss gör att vi lättare och snabbare kan utveckla nya effektiva sätt att arbeta på och alltid med fokus på det bästa för våra patienter. Vi värnar om god arbetsmiljö och ett gott samskapande klimat, både i och utanför vårt verksamhetsområde. Vill du bli en del av oss?
Timanställd anestesisjuksköterska till dagkirurgi på Södertälje sjukhus:
Nu söker vi dig som på timmar vill vara en del av teamet som utvecklar och driver vår operationssal på dagkirurgen framåt.
Som anestesisjuksköterska i DKC-salsteamet kommer du att ansvara för hela anestesiprocessen inom våra olika specialiteter, vilket idag innebär ortopedi, kirurgi och urologi. Operationssalen är selekterad för vissa typer av operationer och har därför särskilda arbetssätt och rutiner. Det är viktig med samarbetet i teamet då teamet planerar och genomför sin arbetsdag självständigt.
I dina arbetsuppgifter ingår även att vara en del i helheten och att samarbeta över gränserna samt arbeta för god arbetsmiljö. Du blir timanställd på dagkirurgen där det arbetar specialistsjuksköterskor, grundsjuksköterskor samt undersköterskor i ett sammansvetsat team, där alla ingår i en större helhet med fokus på patienten.
Dina personliga egenskaper:
För att trivas i denna roll ser vi att du är självgående och trygg i att ta ansvar för ditt arbete. Du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta nära i team där alla bidrar till helheten. Du är relationsskapande och har lätt för att bygga förtroendefulla relationer, både med kollegor och patienter, vilket bidrar till ett gott samarbete och en trygg vårdmiljö. Att arbeta strukturerat och ha en god förmåga att planera och följa rutiner ser vi som en självklarhet i denna roll.
Dina kvalifikationer: Publiceringsdatum2025-09-03Kvalifikationer
• Legitimerad sjuksköterska med rätt att verka inom svensk hälso- och sjukvård.
• Specialistutbildning inom anestesi.
• Minst 2 års erfarenhet av arbete som anestesisjuksköterska.
Anställningsform:
Timanställning, dagtid.
Ditt sjukhus genom karriären:
Vi är stolta över att vara ett mellanstort akutsjukhus med korta beslutsvägar och närvarande chefer. Vi har en stöttande kultur som ger dig möjlighet att växa i din roll och få nya utmaningar. Vi är cirka 1300 medarbetare.
Anställningsförmåner:
Friskvårdsbidrag
Personalgym, inomhus och utomhus
Friskvårdsrabatter
Ersättning vid sjukvårdsbesök
Fler semesterdagar efter du fyller 40
Kompensation vid föräldraledighet
Läs mer om fler förmåner på vår webb: Våra förmåner (sodertaljesjukhus.se)
Du tar dig till Södertälje sjukhus med pendeltåg, buss eller bil. Vi har cykelgarage för dig som vill cykla hit. För dig som bor i Stockholm kan direktbussen från Liljeholmen vara det snabbaste alternativet, sök i SL-appen efter Polhemsgatan (Södertälje).
Ditt sjukhus genom livet:
Vi brukar säga att vi är Ditt sjukhus genom livet, eftersom vi finns här för våra patienter under livets alla skeden. Vi erbjuder specialistvård inom internmedicin, kirurgi, ortopedi, urologi, obstetrik-gynekologi, pediatrik, geriatrik, palliativ vård och ASIH. Vår akutmottagning och förlossning har öppet dygnet runt. Vi har också en omfattande radiologisk verksamhet. Hos oss finns en trygg och tillgänglig hälso- och sjukvård. Vi är en del av Region Stockholm.
Inlämnade ansökningshandlingar betraktas som allmän handling och kan på begäran lämnas ut till utomstående enligt Offentlighets- och sekretesslagen.
