Tim-arbetare inom snickeri och målning för Seniorbolaget Lerum & Partille
2025-09-26
Seniorbolaget växer och behöver fler medarbetare för timanställning
Vi letar efter medarbetare inom hushållsnära tjänster, exempelvis:
snickeri
målning/tapetsering
städning
trädgårdsskötsel
murning/gjutning
laget/truck
Att arbeta hos Seniorbolaget är ett bra sätt att hålla igång kropp och själ. Förutom att du rör på kroppen får du ett socialt umgänge där du träffar andra medarbetare och kunder. Genom ditt arbete underlättar du våra kunders vardag och möts ständigt av positiv respons för det arbete du utför.
Vi skulle bli väldigt glada om du valde att arbeta med oss och vi kommer att göra allt vi kan för att du ska känna dig välkommen i vårt gäng.
Vi ser gärna att du är serviceinriktad och utifrån det har en drivkraft att kunna hjälpa våra kunder. Som senior hos oss får du en trygg och fri anställning, en aktiv och social vardag och en bättre ekonomi.
Hos oss får du timlön där semesterersättningen ingår i timlönen. För tjänsten krävs att du behärskar svenska i både tal och skrift samt har körkort för bil.
Genom att jobba för oss så är du det vikigaste vi har, vårt ansikte utåt. Er kunskap och rutin hoppas vi kunna tillvarata på bästa sätt.
Vår affärsidé
Seniorbolagets huvudsakliga affärsidé är att anställa pensionärer på timbasis vilka utför arbete åt våra kunder, som till exempel trädgårdsarbete, snickeri, måleri eller städning.
Till privatmarknaden säljer vi mestadels tjänster som är berättigade till ROT och RUT avdrag. Även tjänster som fastighetsskötsel, vaktmästeri och städning till företag säljer vi.
Även om de flesta som jobbar hos oss är seniorer är en viss ålder inte ett krav för att söka sig till oss, däremot ställer vi höga krav på erfarenhet.
Vi har verksamhet på många orter runt om i landet, från Sundsvall till Skåne. Varje område har en Produktionsledare/Franchisetagare som är lokalt ansvarig för verksamheten i det distriktet. Seniorbolagets huvudkontor ligger i Rönnäng på Tjörn.
Denna annons är specifikt riktad mot dig som vill arbeta i områdena Lerum, Partille och Göteborg med omnejd.
Vill du veta mer om hur det är att jobba i Seniorbolaget, kontakta oss så berättar vi mer.
Avslutningsvis, Välkommen att jobba med Seniorbolaget!
