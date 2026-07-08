Tim- sommarvikarie sökes till tjej i Spånga
Vivida Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-07-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vivida Assistans AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
DU SOM SÖKER
Är du finurlig, fantasifull och intresserad av kommunikation och pedagogik?
Assistenterna hos denna tjej arbetar utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt och använder övningar för att stötta utvecklingen gällande språk och självständighet hos kunden. De ska kunna ge kunden stöd med allt i vardagen, exempelvis matlagning, städning och personlig hygien. När kunden åker till "jobbet", alltså daglig verksamhet, följer assistenterna med, likaså på hennes aktiva fritid som bland annat består av gympa, bad, långpromenader, ridning och dans.
För att passa för det här jobbet behöver du vara trygg i dig själv och stå med fötterna på jorden. Du behöver vara i god fysisk form och kunna simma och cykla, du måste ha körkort och vara rökfri. Du behöver kunna ta initiativ, ligga steget före och kunna vara i farten. Du behöver ha viss arbetslivserfarenhet, tidigare arbete med autism är meriterande.
OM KUNDEN
Tjejen som nu behöver en ny timvikarie är en glad och aktiv tjej som älskar att pyssla och räkna matte samt att röra på sig under sin fritid. Det kan svänga snabbt mellan aktiviteterna.
ÖVRIGA EGENSKAPER VI SER HOS DIG
Respektfull och lyhörd för brukarens önskemål och behov.
Ansvarstagande och pålitlig.
Empatisk och omtänksam.
Tålmodig och trygg i sitt bemötande.
Flexibel och anpassningsbar efter olika situationer.
God samarbetsförmåga med brukare, anhöriga och kollegor.
Meriterande med B-körkort, du behöver vara simkunnig
Enbart kvinnliga sökande.
DET HÄR ERBJUDS DU
Vivida står för kvalitet. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra och känna stolthet i din yrkesroll. Som personlig assistent har du ett givande arbete där du är mycket viktig för en annan människa. Du får stöd av oss som arbetsgivare och möjlighet till personlig utveckling genom dina arbetsuppgifter och utbildning. Att vara anställd på Vivida innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd, schyssta semestervillkor och friskvårdsbidrag. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra – våra medarbetare är det viktigaste vi har!
ARBETSTID OCH TJÄNSTGÖRINGSGRAD
Gäller för sommarvikarie och chans till fortsättning i höst.
Arbetstider på dygnet dag, kväll och natt.
LÖN
På Vivida får du som assistent en fast grundlön per timme + semesterersättning samt eventuell OB-ersättning. Kollektivavtal finns.
TILLTRÄDE
Introduktion kommer att påbörjas under juli månad. Start enligt överenskommelse.
ANSÖKAN
Sista ansökningsdag är 2025-07-24. Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, så tveka inte att skicka in din ansökan!
UTDRAG UR BELASTNINGSREGISTRET
På Vivida har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret för alla personer som arbetar hos våra minderåriga kunder och hos vissa vuxna kunder. Därför vill vi gärna att du som blir kallad på intervju tar med ett aktuellt belastningsregisterutdrag som inte är mer än ett år gammalt. Ansökan om registerutdrag får du via denna länk: https://polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag/belastningsregistret-barn-med-funktionsnedsattning/.
Registerutdraget du ska använda heter "LSS – utdrag belastningsregistr
Om Vivida
Vivida Assistans är en assistansanordnare som funnits sedan 2004. Med gedigen erfarenhet och trygg arbetsledning erbjuder vi en komplett helhetslösning för våra kunders assistans. Vi finns i hela landet och är en arbetsgivare som värnar om våra medarbetare på riktigt. Våra kunder har även tillgång till kvalificerad juridisk kompetens. Vår verksamhet bygger på en stark värdegrund, för vilken vi tilldelats den högsta R-licensen i etiskt företagande. Vi har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.
Läs mer om oss:
vivida.se
YouTube
Instagram
Facebook
LinkedIn
Tiktok Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vivida Assistans AB
(org.nr 556666-3265), https://vivida.varbi.com/se
Box 1814 (visa karta
)
701 18 STOCKHOLM/ SPÅNGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Maria Gustavsson maria.gustavsson@vivida.se 019-5554316 Jobbnummer
9997394