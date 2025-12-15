Tim- och sommarvikarier till Sveg och Lillhärdal med sommarbonus
2025-12-15
Välkommen till Härjedalens kommun!
I Härjedalens kommun finns plats för både arbete och fritid, för eget ansvar och personlig utveckling. Som medarbetare hos oss får du möjligheten att tillsammans med engagerade kollegor arbeta för fortsatt utveckling av våra verksamheter och bidra till vårt övergripande mål; att ständigt förbättra vårt samhälle för Härjedalingarnas bästa! Kommunen är ett förvaltningsområde för det samiska språket och kommunkontoren finns i Sveg, Hede och Funäsdalen.
Funderar du på att bosätta dig i Härjedalen är du hjärtligt välkommen att kontakta inflyttarservice via e-post: flyttahit@herjedalen.se
eller via vår växel, telefon: 0680-161 00.
Vi tar emot din jobbansökan digitalt i vårt rekryteringssystem. Om du har skyddade personuppgifter, kontakta en HR-Strateg, via vår växel, så får du hjälp med hur du söker arbete på ett säkert sätt.
Vi undanbeder oss kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Nu söker vi timvikarier inom vård och omsorg!
De som jobbar minst 300 timmar under juni, juli och augusti får en sommarbonus på 6 000 kronor.
Bifoga ditt CV, referens, var du önskar arbeta och ett kort personligt brev. För att kvalitetssäkra rekryteringen ber vi dig skicka in ansökan digitalt. Rekrytering sker löpande.
Vi använder systemet TimeCare Pool där du genom att styra din tillgänglighet bestämmer när och hur mycket du vill jobba.Publiceringsdatum2025-12-15Dina arbetsuppgifter
Att arbeta som timvikarie hos oss innebär arbete inom hemtjänst eller särskilt boende.
Hemtjänst innebär att hjälpa brukaren med saker i hemmet som de inte längre klarar av att göra själv. Det kan vara att klä på sig, tvätta sig eller äta. Det kan även handla om att stödja brukaren vid promenad eller i annat intresse som denne har.
Särskilt boende är en boendeform för personer med stort behov av omsorg och som inte längre klarar av att bo hemma.KvalifikationerKvalifikationer
• Mycket god förmåga i det svenska språket, i både tal och skrift.
Meriterande:
• Körkort är en merit men inte alltid ett krav. Ange i din ansökan om du har körkort eller ej.
• Tidigare erfarenhet av arbetet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Dina personliga egenskaper
• Du är lätt att samarbeta med, bidrar till ett trivsamt arbetsklimat och en effektiv arbetsgrupp.
• Du är serviceinriktad, har en positiv attityd, är flexibel och känner dig trygg med att arbeta både självständigt och i team.
• Du är ansvarstagande och har förmåga att ta egna beslut.
Det viktigaste är att du är genuint intresserad av människor och kan se och bekräfta människan du möter.
Kontaktinformation
Rikard Mattsson, Enhetschef Resurscenter, 0680 - 163 02
Rekrytering, Bemanning- och rekryteringsplanerare, rekrytering@herjedalen.se
Mia Hurtig, Fackligt ombud Kommunal, 076 - 141 60 82, mia.hurtig@herjedalen.se
Arbetsplats
Sveg Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5050628175".
Detta är ett heltidsjobb.
Härjedalens kommun (org.nr 212000-2510), http://www.herjedalen.se
Fackligt ombud Kommunal
Mia Hurtig mia.hurtig@herjedalen.se 076 - 141 60 82 Jobbnummer
