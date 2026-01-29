Tim- och sommarvikarier till Inre logistik på Universitetssjukhuset
2026-01-29
Vill du vara med på en spännande resa där vi skapar service i världsklass? Då är du rätt person för oss.
Service & Logistik ansvarar för servicetjänster inom lokalvård och inre logistik på Universitetssjukhuset i Linköping och verksamheten har cirka 220 anställda.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Publiceringsdatum2026-01-29Dina arbetsuppgifter
Vi söker servicemedarbetare till Inre logistik. Inom enheten står man inför spännande utmaningar framöver, till exempel digitalisering, smartare flöden samt nya servicetjänster för att underlätta för vården. I rollen som servicemedarbetare inom Inre logistik är du en del av en medarbetar-gruppering på ett 70-tal medarbetare som jobbar i tre team.
Som servicemedarbetare kan arbetsuppgifterna vara varierande, exempel på servicetjänster som vi utför är:
• Patienttransporter.
• Vårdnära Service.
• Interna transporter.
• Materialhantering
• Post-/godshantering.
• Avfallshantering.
Om dig
Du som söker har som lägst gymnasieexamen. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom serviceyrken sedan tidigare, gärna med logistikuppdrag. Det är även meriterande om du har grundläggande datakunskap. Du behärskar det svenska språket flytande i tal och skrift.
Som person är du serviceinriktad och anstränger dig lite extra för att leverera tjänster och hjälpa andra. Du samarbetar bra med andra människor och är flexibel i ditt förhållningssätt. Det innebär att du inte har några bekymmer att ändra arbetsuppgifter och ser möjligheter i förändringar. Då kvalité är ett centralt begrepp i vår verksamhet är det viktigt att du som person är noggrann och följsam till de kvalitetsstandarder vi har. Som servicemedarbetare krävs det att du har god fysik och ett gott ordningssinne samt tycker om att ha ordning och reda. Du som söker är över 18 år.
Anställning och ansökan
Tjänsten är en visstidsanställning på timmar vid behov samt vikariat över sommaren. Arbetstiderna kan variera dag, kväll, helg samt natt. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Timlön, enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/156". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Lokalvård Inre Logistik och VNS Kontakt
Service US funktionsbrevlåda serviceusrlk@regionostergotland.se Jobbnummer
9710619