Tim- och sommarvikarier till boenden och korttidshem för barn/ungdomar
2026-02-21
Publiceringsdatum2026-02-21
Nu söker vi tim- och sommarvikarier som vill arbeta hos oss i våra verksamheter för barn och ungdomar!
Är du intresserad av att arbeta med barn med särskilda behov? Studerar du eller har du nyligen avslutat din utbildning och är redo att ta nästa steg? Eller är du bara intresserad av att testa något nytt? Hos oss får du möjlighet att arbeta i en dynamisk miljö där varje dag bjuder på nya situationer och lärdomar samtidigt som du gör verklig skillnad för andra.
Våra barnboenden och korttidshem vänder sig till barn och ungdomar med olika behov av stöd i vardagen. Det kan handla om allt från svårigheter med kommunikation, inlärning eller socialt samspel till mer omfattande behov som kräver medicinsk omvårdnad, exempelvis sondmatning eller andningshjälp. I vissa verksamheter möter du barn med utmanande beteenden, som kan inkludera självskadebeteende. Andra verksamheter riktar sig till barn med flerfunktionsnedsättningar och stora omvårdnadsbehov.
Som vikarie hos oss ger du stöd utifrån varje barns individuella behov, allt från hjälp med personlig hygien till vardagliga sysslor som matlagning och städning samt att delta i eller leda olika aktiviteter. Du bidrar också med pedagogiskt stöd och dokumenterar barnens utveckling. I arbetet använder vi etablerade metoder, bland annat lågaffektivt bemötande (LAB) och alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), för att skapa trygghet och delaktighet.
Som timvikarie hos oss erbjuds du flexibel arbetstid. För dig som är intresserad av tim- och sommarvikariat erbjuds du pass som är förlagda dagtid, kvällstid, vaken natt eller sovande jour, både på vardagar och helger. Hos oss finns möjlighet till ett flexibelt arbete och att få vara en del av att skapa de små men betydelsefulla stunderna där ett leende kan förändra en hel dag.
Utöver barn- och korttidsboenden har vi även lägerverksamheter året runt för både barn, ungdomar och vuxna med olika behov av stöd. På sommaren ordnar vi veckoläger, och under resten av året hålls helgläger. Som vikarie är du med och planerar aktiviteter, stöttar deltagarna i vardagen och ser till att varje individ får det stöd just de behöver. Du arbetar i team tillsammans med kollegor och lägren hålls på olika platser utanför Göteborg.Kvalifikationer
För att få arbeta som vikarie inom funktionsstöd behöver du ha fyllt 18 år, i enlighet med föreskrifterna om minderårigas arbetsmiljö 14§ samt bilaga 2 1B (AFS 2023:2).
Du som inte uppfyller godkänt betyg i Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 kan komma att erbjudas språktest via EducateIt.
Vi ser det som meriterande att du har fullgjord eller pågående utbildning inom området, till exempel som stödassistent, undersköterska alternativt en pågående eller avslutad akademisk utbildning inom hälso- och sjukvård, beteendevetenskap eller pedagogisk utbildning.
Utöver detta ser vi gärna att du har erfarenhet/kunskap av lågaffektivt bemötande (LAB), alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), utmanande beteenden samt självskadebeteenden.
Det är även som meriterande om du tidigare har arbetat med medicintekniska hjälpmedel så som trach, sondmatning, peg eller andningsmaskin samt har erfarenhet av omfattande omvårdnad. Har du tidigare erfarenhet av arbete inom funktionsstödsområdet eller inom vård och omsorg så är det meriterande men inget krav.
Som vikarie inom funktionsstöd sätter du individen i fokus och Vi söker dig som tar ansvar, både för dina egna och gruppens uppgifter. Som vikarie inom funktionsstöd sätter du individen i fokus och ser till att arbetet blir gjort på rätt sätt. Du är positiv, hjälpsam och respektfull även när det är stressigt.
Du samarbetar bra med andra, lyssnar och bidrar till en god stämning. I pressade lägen behåller du lugnet, gör kloka bedömningar och ser till att uppdraget lyckas på bästa sätt.
Känner du att ovanstående beskrivning stämmer in på dig? Då är du varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag & cykelbidrag
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
