Tim- och sommarvikarie som personlig assistent till positiv 37-årig kille
Kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Hässleholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Hässleholm
2026-01-15
Kooperativet Hand i Hand är en medlemsstyrd organisation som bildades 1995 för personer med rätt till assistans. Våra medlemmar finns i Skåne, Halland, södra Småland, Västra Götaland, Stockholm samt Jämtland. Vi har kontor i Halmstad, Hässleholm och Malmö. Vi stöttar våra medlemmar med allt ifrån att ansöka om timmar hos Försäkringskassan/kommunen till personalfrågor rörande de personliga assistenterna. Vi anser att arbetet som personlig assistent är ett av de viktigaste arbeten som finns då man är en möjlighet för en annan människa, en möjlighet som innebär att han eller hon kan få leva sitt liv som alla andra.
Jag är en glad och positiv man på 37 år som bor själv i en lägenhet i Hässleholm. Jag har encephalopati och epelepsi och behöver hjälp med all daglig livsföring. Jag kan i stora delar själv berätta vad jag behöver hjälp med men du behöver klara av att arbeta självgående. Mitt största intresse är TV-spel. Bortsett från TV-spel så tycker jag om att komma ut och röra på mig utomhus. Jag har även ett stort djurintresse. Däremot har jag inga egna djur. Men skulle du själv ha en hund så går det bra att ha med sig den till arbetsplatsen så länge allt fungerar väl med den.
Du som söker behöver vara lyhörd, glad och med en positiv inställning till arbetet som personlig assistent. Du ska vara initiativtagande och ha lite fantasi på saker jag kan hitta på. Med tanke på mitt stora TV-spelsintresse så får du gärna vara kunnig inom TV-spel och teknik men det är inget krav. Det är meriterande om du har erfarenhet som personlig assistent eller är utbildad undersköterska men inget krav. Det viktigaste är att du och jag har en bra personkemi.
Just nu söker jag en eller flera sommarvikarier som kan hoppa in när min personal ska vara ledig i sommar. Du får gärna vara intresserad av att hoppa in som timvikarie med start omgående när behov finns. Arbetspassen är förlagda 19-24 timmarspass, varav 7 timmar på natten är jour. Vi tillämpar introduktion innan du börjar ditt arbete hos mig.
Det är ett krav att du är rökfri.
Vi kommer att hålla intervjuer löpande. Om du är intresserad av tjänsten, tveka inte på att söka redan nu! Har du några frågor kring tjänsten är du varmt välkommen att höra av dig till: andre@handihand.se Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare kooperativet Hand i Hand ekonomisk fören Arbetsplats
Kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening Jobbnummer
9686395