Tim- och semestervikarier till Vuxenenhetens utförarteam
Vänersborgs kommun, Socialförvaltn, Individ o familjeomsorg, Vuxenenheten / Behandlingsassistentjobb / Vänersborg Visa alla behandlingsassistentjobb i Vänersborg
2025-09-02
Vi behöver timvikarier och semestervikarier till vårt utförarteam!
Vuxenenheten vid Individ- och familjeomsorgen i Vänersborg söker dig som vill ha ett intressant och varierat uppdrag som tim- och/eller semestervikarie i vårt utförarteam.
Teamet består av tio behandlingssekreterare och det dagliga arbetet leds och fördelas av enhetens 1:e behandlingssekreterare.
Vi är en enhet med engagerade, positiva, driftiga och kompetenta medarbetare som erbjuder dig ett gott och trivsamt arbetsklimat. Som vikarie hos oss har du stor möjlighet att skapa kontakter på arbetsmarknaden och få en god inblick i hela vår enhets arbete samt även Individ- och familjeomsorgen i stort om du önskar det. Vi hoppas att du är intresserad av att få erfarenhet och kunskap inom området och att du vill bli en av våra vikarier och kanske framtida medarbetare! Välkommen att kontakta oss snarast! Dina arbetsuppgifter
Vuxenenhetens utförarteam ansvarar bl.a. för utförandet av olika former av öppenvårdsinsatser riktade mot målgruppen vuxna personer med skadligt bruk/beroende samt i viss mån insatser gällande våld i nära relation. Grunden i arbetet är psykosocialt stödjande och pedagogiska samtal/metoder. Schemalagd arbetstid innefattande helger. Kvalifikationer
Vi ser gärna att du påbörjat (eller slutfört) dina studier på högskoleutbildning som socionom, socialpedagog eller beteendevetare alternativt annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig för tjänsten.
B-körkort är ett krav.
När du söker tjänst inom Socialförvaltningens verksamheter får du vara beredd på att uppvisa utdrag ur belastningsregistret inför tillsättning av tjänst.
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 800 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Övrig information
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Söker du en tjänst hos oss som omfattas av krigsplacering kommer du få information om det i samband med din anställning. Kommunen har gjort aktiva val i denna rekrytering och vill därför inte bli kontaktade med erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp/kompetensförmedling. Kontaktuppgifter till din fackliga organisation hittar du https://www.vanersborg.se/naringsliv-och-arbete/arbetsmarknad/fackliga-organisationer
