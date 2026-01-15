Tim- och semestervikarier till våra LSS enheter i Falköping och Skultorp
2026-01-15
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
Är du redo för ett spännande, fartfyllt och utvecklande jobb med mycket glädje? Sök då till oss som tim- och semestervikarie inom Humana LSS i Falköping och Skultorp!
I rollen kommer du tillsammans med oss att arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Hos oss på Humana LSS i Falköping och Skultorp har vi tre enheter, 2 boenden och en daglig verksamhet. När du arbetar hos oss kommer du att arbeta utifrån varje persons individuella önskemål och behov. Du, tillsammans med dina kollegor, är en viktig del för en trygg och meningsfull tillvaro för de som bor på boendet. Hos oss på Humana LSS i Falköping och Skultorp får du även chansen att arbeta i en engagerad och glädjefylld arbetsmiljö där du dagligen gör stor skillnad i andra människors livOm tjänsten
Vi söker nu semester- och timvikarier till vårt team som vill vara med och göra skillnad för de som bor hos oss eller är på sin dagliga sysselsättning.
I rollen arbetar du med att:
Ge individuellt stöd, omvårdnad och serviceinsatser
Planerar och genomför aktiviteter med klienten
Genomför delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter
Vem är du?
Du ska gilla att vara aktiv, ha en nyfikenhet samt vara positiv som person. Viktigt är också att du är serviceinriktad, uppmärksam och tillmötesgående. Tjänsten som boendestödjare ställer även krav på tålamod, flexibilitet och lyhördhet. Som medarbetare på Humana tar vi ett gemensamt ansvar för vår arbetsmiljö och strävar efter att skapa ett gott klimat på enheten och i arbetsgruppen genom ett respektfullt bemötande. Stor vikt kommer därför att läggas vid personlig lämplighet.
För att söka tjänsten som semester- och timvikarie krävs det att du har:
B-körkort
Meriterande är:
Utbildning inom vård- och omsorg eller en pedagogisk utbildning
Erfarenhet från liknande verksamheter och den målgrupp vi arbetar med
Kunskaper inom lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift då dokumentation är en stor del av arbetet
Vi erbjuder
Engagerade kollegor som har en god sammanhållning och drivs av viljan att förbättra kvaliteten i vår verksamhet.
Humana har kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar, friskvårdsbidrag samt en intern lärportal med ett brett utbud av utbildningar.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsterna innan sista ansökningsdag. Vi har ett behov av timvikarier redan nu så passa på att sök direkt.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan!
