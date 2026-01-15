Tim- och semestervikarier till våra LSS enheter i Falköping och Skultorp

Humana AB / Vårdarjobb / Skövde
2026-01-15


Visa alla vårdarjobb i Skövde, Tibro, Tidaholm, Götene, Skara eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Humana AB i Skövde, Tibro, Tidaholm, Götene, Skara eller i hela Sverige

Är du redo för ett spännande, fartfyllt och utvecklande jobb med mycket glädje? Sök då till oss som tim- och semestervikarie inom Humana LSS i Falköping och Skultorp!
I rollen kommer du tillsammans med oss att arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.

Publiceringsdatum
2026-01-15

Om företaget
Hos oss på Humana LSS i Falköping och Skultorp har vi tre enheter, 2 boenden och en daglig verksamhet. När du arbetar hos oss kommer du att arbeta utifrån varje persons individuella önskemål och behov. Du, tillsammans med dina kollegor, är en viktig del för en trygg och meningsfull tillvaro för de som bor på boendet. Hos oss på Humana LSS i Falköping och Skultorp får du även chansen att arbeta i en engagerad och glädjefylld arbetsmiljö där du dagligen gör stor skillnad i andra människors liv

Om tjänsten
Vi söker nu semester- och timvikarier till vårt team som vill vara med och göra skillnad för de som bor hos oss eller är på sin dagliga sysselsättning.
I rollen arbetar du med att:

Ge individuellt stöd, omvårdnad och serviceinsatser

Planerar och genomför aktiviteter med klienten

Genomför delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter

Vem är du?
Du ska gilla att vara aktiv, ha en nyfikenhet samt vara positiv som person. Viktigt är också att du är serviceinriktad, uppmärksam och tillmötesgående. Tjänsten som boendestödjare ställer även krav på tålamod, flexibilitet och lyhördhet. Som medarbetare på Humana tar vi ett gemensamt ansvar för vår arbetsmiljö och strävar efter att skapa ett gott klimat på enheten och i arbetsgruppen genom ett respektfullt bemötande. Stor vikt kommer därför att läggas vid personlig lämplighet.
För att söka tjänsten som semester- och timvikarie krävs det att du har:

B-körkort

Meriterande är:

Utbildning inom vård- och omsorg eller en pedagogisk utbildning

Erfarenhet från liknande verksamheter och den målgrupp vi arbetar med

Kunskaper inom lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik

Goda kunskaper i svenska i tal och skrift då dokumentation är en stor del av arbetet

Vi erbjuder
Engagerade kollegor som har en god sammanhållning och drivs av viljan att förbättra kvaliteten i vår verksamhet.
Humana har kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar, friskvårdsbidrag samt en intern lärportal med ett brett utbud av utbildningar.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsterna innan sista ansökningsdag. Vi har ett behov av timvikarier redan nu så passa på att sök direkt.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan!
Kontaktuppgifter
Theresia Wilson
theresia.wilsson@humana.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7059983-1791782".

Arbetsgivare
Humana AB (org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
521 42 (visa karta)
521 42  FALKÖPING

Arbetsplats
Humana

Jobbnummer
9686833

Prenumerera på jobb från Humana AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Humana AB: