Tim och sommarvikarier till Vista stödboende, akut & utredning
2026-02-11
Vill du arbeta med människor på väg mot ett mer självständigt liv? Brinner du för socialt arbete, bemötande och att skapa trygghet? Då kan du vara en av dem vi söker! Publiceringsdatum2026-02-11Arbetsuppgifter
Vårt stödboende erbjuder stöd till vuxna med skadligt bruk eller beroendeproblematik som behöver en trygg miljö och hjälp i vardagen. Vi arbetar med struktur, motivation, skademinimering och återhämtningsinriktade insatser. Här gör du skillnad - varje dag.
Som tim- eller sommarvikarie hos oss arbetar du tillsammans med erfarna kollegor för att ge:
• Motiverande stöd i vardagssituationer
• Struktur och rutiner för boende med komplex problematik
• Samtalsstöd med fokus på återhämtning och förändring
• Praktiskt stöd, exempelvis i hushållssysslor och aktiviteter
• Dokumentation enligt gällande riktlinjer
Arbetet sker dag, kväll och helg - möjligheter till anpassning utifrån din tillgänglighet finns. Till dig som söker sommarvikariat behöver du vara tillgänglig för arbete under veckorna 26-33. Skriv gärna i ditt personliga brev om du ansöker om timanställning, sommarvikariat eller både och.
Vem är du?
Vi söker dig som:
• Har ett engagerat och respektfullt bemötande
• Är trygg, lugn och tydlig i kommunikationen
• Kan arbeta självständigt men också trivs i team
• Har förmåga att hantera situationer som kräver flexibilitet och professionalitet
• Behärskar svenska i tal och skriftKvalifikationer
• Utbildning i socialt arbete så som socialpedagog, behandlingspedagog, beteendevetare, socionom, polis eller undersköterska. Du kan också vara under utbildning.
• B-körkort
Meriterande:
• Vidareutbildningar inom området; Återfallsprevention, MI, CRA, ESL etc.
• Praktisk erfarenhet av att arbeta med personer i aktivt beroende och i hemlöshet
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Vista stödboende, akut och utredning är centralt beläget i Södertälje med god kommunikationer. Vi är en verksamhet med tre uppdrag, en stödboendedel, en utredningsdel som bistår Myndigheten för skadligt bruk och beroende med kartläggning av individens behov samt en akutdel där vi tar emot personer med skadligt bruk/beroende som hamnat i akut hemlöshet. Totalt har boendet 25 boendeplatser.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du en trygg anställning, bra anställningsvillkor och arbetsmiljö, kompetensutveckling och flera förmåner. Läs gärna mer om oss på vår hemsida och för mer information om våra förmåner: https://www.sodertalje.se/formaner
Välkommen till oss!Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Ersättning
