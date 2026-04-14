Tim och sommarvikarier sökes till vår glada spralliga 13-åring
Vi söker personlig assistent till vår son i tonåren.
Arbetet passar dig som:Har stort tålamod och ett lugnt förhållningssätt
Är lyhörd, inkännande och har fokus på grabben och arbetet i sin helhet
Har förståelse för barns olika behov
Anpassar bemötande efter barnets behov/utvecklingsnivå och behärskar lågaffektivt bemötande.
Har förmågan att vänta in och inte bli stressad
Kan åka kollektiv trafik och inte är allergisk mot pälsdjur (krav)
Har körkort och bil (krav)
Meriterande erfarenheter:Smårbarn
Epilepsi och cerebral pares
AKK/TAKK/Teckenspråk
Sond och mediciner
Har arbetat med människor som har funktionsvariationer
Vi erbjuder:Introduktion och stöd
En möjlighet till en tjänst
Störst vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vänta inte med ansökan, rekrytering sker löpande.
Glöm inte att beställa utdrag ur belastningsregistret för det behövs om man ska jobba hos medlemmen. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Har ni några frågor eller funderingar kring tjänsten så är ni välkomna att höra av er till andre@handihand.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
Detta är ett deltidsjobb.
Stationsgatan 30 (visa karta
)
302 45 HALMSTAD
För detta jobb krävs körkort.
