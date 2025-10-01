Tillverkningschef till Gislaved Folie - en nyckelroll i en internationel...
Vill du leda produktion i teknikens framkant och ta ansvar för att vidareutveckla både människor och processer? Gislaved Folie söker nu en affärsmässig och handlingskraftig Tillverkningschef som vill ha en central roll i ett företag med både starka småländska rötter och internationell räckvidd.
Om tjänstenSom Tillverkningschef har du det övergripande ansvaret för hela tillverkningsverksamheten - inklusive produktion, teknik, planering, underhåll, intern logistik och el/automation. Du leder cirka 85 medarbetare, varav 5 rapporterar direkt till dig (inklusive 4 med personalansvar).
Tjänsten är placerad i Gislaved, mitt i det småländska industrilandskapet - med en stark kultur av noggrannhet, innovation och praktiskt driv. Samtidigt är vi en del av den internationella Surteco-koncernen. Det innebär att du verkar i en strukturerad och professionell miljö med tydliga processer, där internationell erfarenhet är en tillgång.
I rollen ansvarar du bland annat för att:
Leda och utveckla tillverkningsavdelningen och dess medarbetare
Driva förbättrings- och effektiviseringsarbete med hjälp av KPI:er
Säkerställa hög produktivitet, leveransprecision och kvalitet
Planera investeringar och kapacitetsutveckling
Utveckla arbetssätt, verktyg och processer
Säkerställa att verksamheten följer lagkrav och interna riktlinjer
Vara Säkerhetschef med ansvar för företagets övergripande arbetsmiljö och säkerhet
Ingå i företagets ledningsgrupp och rapportering till VD samt Director Operations BU Surfaces.
Se vår företagspresentation: https://www.youtube.com/watch?v=xkvBDVKGpjU&feature=youtu.be
Vem är du?Vi tror att du är en trygg och engagerad ledare som trivs med att vara nära både verksamheten och dina medarbetare. Du är van att arbeta i en miljö där struktur, teknik och resultat hänger tätt samman - och du får energi av att se förbättringar bli verklighet.
Som person är du lösningsfokuserad, lyhörd och kommunikativ. Du har ett affärsmässigt synsätt och en god förmåga att prioritera, även när tempot är högt. Ditt ledarskap präglas av tydlighet, respekt och viljan att utveckla både människor och processer.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi gärna att du har med dig följande erfarenheter:
Vi tror att du har:
En teknisk utbildning från högskola eller universitet eller jämförbar kvalifikation.
Minst 5 års erfarenhet av ledarskap med personalansvar inom tillverkande industri, gärna inom processindustri
God vana av att arbeta med nyckeltal och förbättringsarbete som en naturlig del av vardagen
Erfarenhet av att verka i en internationell företagsmiljö.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
Det är även meriterande om du har:
Erfarenhet av Lean och arbete med ständiga förbättringar
Kunskap om ISO-standarder (ISO 9001, ISO 14001)
Erfarenhet av projektledning
Kunskap i affärssystem - gärna Oracle
INFORMATION:
I denna rekrytering samarbetar vi med tech&match. För ytterligare information eller frågor vänligen kontakta rekryterare Fredrik Stigbäck på fredrik.stigback@techandmatch.se
eller +46 732 360 560.
ANSÖKAN:
Din ansökan registrerar du på www.techandmatch.se
enkelt genom att fylla i dina kontaktuppgifter och bifoga dina dokument. Vi önskar din ansökan så snart som möjligt eftersom intervjuer hålls löpande. Vi ser fram emot att höra från dig! Välkommen med din ansökan!
Företag: Gislaved Folie AB
Placering: Gislaved
Anställningsform: Tillsvidareanställning, Heltid
Sista dag att ansöka är 21:a Oktober 2025
Företagsbeskrivning:
Med rötterna i den Småländska myllan började vår historia redan 1893 när bröderna Gislow startade Gummifabriken i Gislaved. Tack vare att Nissan, med sin kraftresurs, flöt genom orten kunde man starta det som skulle bli en framgångsrik industriproduktion av polymera produkter. I mer än 80 år har vi nu tillverkat plastfolier som på många sätt har bidragit till att skapa färg, form och funktion i vår omgivning. Under alla dessa år har vi strävat efter att tillfredsställa våra kunders behov av specifika lösningar, samtidig som vi alltid haft fokus på hög kvalitet och miljöanpassad produktion. Vår utvecklings-och produktionsanläggning finns i Gislaved där även huvudkontoret ligger. Gislaved Folie bedriver internationell verksamhet och ägs av den tyska koncernen Surteco SE För mer info besök: www.gislavedfolie.se
och www.surteco.com
