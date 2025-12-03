Tillsynstekniker/Underhållsingenjör
2025-12-03
Avdelningen Underhållsteknik söker en strukturerad Tillsynstekniker inom området Trycksatta anordningar.
Avdelningen ansvarar för tredjepartskontroll, fortlöpande tillsyn samt vibrationsmätning, hydraulik och smörjning, planering och koordinering av underhållsstopp. Inom avdelningen ligger även utveckling av underhåll och underhållssystem. Avdelningens ambition är att ligga i framkant inom utveckling och digitalisering.Publiceringsdatum2025-12-03Om tjänsten
Tjänsten tillsynstekniker är perfekt för dig som vill varva tekniska utredningar samt praktiskt arbete med tillhörande administration. Ditt huvudansvar är teknikområde säkerhetsventiler där du dels ansvarar för de årliga kontrollerna, dels utför fortlöpande tillsyn inklusive motionering av säkerhetsventiler på trycksatta anordningar, samt riskbedömningar. Uppdraget omfattar även arbetsorderhantering samt dokumentation av tillsynen och arkivering enligt gällande rutiner. Tekniska utredningar ingår som en naturlig del i ditt arbete, likaså arbetet med ständiga förbättringar som genomsyrar verksamheten.
Vi erbjuder dig ett varierande uppdrag med stor frihet att verka inom ditt ansvarområde. Arbetet sker i tätt samarbete med Underhållsingenjör, som ansvarar för att aktuell lagstiftning följs, anläggningstekniker som utför rörmärkning, kollegor inom produktionen, samt externa samarbetspartners.
I din introduktion ingår upplärning inom gällande regelverk, flödesschemagranskning samt det praktiska arbetet, delar av introduktionen genomförs tillsammans med kontrollorgan samt kontrolltekniker vid externt företag. I takt med att du utvecklas och bygger på din kompetens, ser vi att det inom några år finns goda möjligheter för dig att avancera och ta dig an mer kvalificerade arbetsuppgifter inom avdelningen. Profil
Vi söker dig med högskolekompetens med teknisk inriktning, och med vana från utredningsarbete. Erfarenhet från underhåll är meriterande. Kanske har du några års erfarenhet av processindustri, men det är inte ett krav.
Det är av vikt att du är en person som tar ansvar för dina arbetsuppgifter, är drivande och för ditt arbete framåt. Du är en god administratör, har en god förmåga att strukturera ditt arbete. Förstår vikten av ordning och reda och är bekväm med att arbeta i underhållssystem.
Eftersom arbetet till stor del utförs tillsammans med andra värdesätter du mångfald och andras kunskap och erfarenhet. Du gillar problemlösning och trivs med att samarbeta för att hitta den bästa lösningen. Du är lättlärd och nyfiken till att ta till dig teknisk kompetens och information. Du är flexibel med dina arbetsuppgifter och att anpassa ditt arbete efter verksamhetens behov.
För ytterligare information är du välkommen att kontakta:
Weronica Lundberg, Chef Teknik, tel 0911 - 971 60.
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid. Anställningens placering är Piteå och tillträde snarast enligt överenskommelse.
Vi erbjuder en plats i en världsledande koncern med hög miljömedvetenhet och en stark drivkraft att ständigt förbättra vår verksamhet. Vi kan erbjuda dig de möjligheter och utmaningar som du behöver för att utvecklas både professionellt och som person.
Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi ett stort antal förmåner bland annat friskvårdsförmån, stöd och rådgivningstjänst, företagshälsovård, subventionerad lunch samt gratis kaffe/te och frukt.
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-07 via ansökningsknappen. Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan. Vänligen svara utförligt på urvalsfrågorna då dessa ligger till grund för vårt fortsatta urvalsarbete.
Om du väljer att använda generativ AI i din jobbansökan som stöd, går det bra för oss - men vi uppmuntrar att du gör det med eftertanke. Låt AI hjälpa dig att samla information och utveckla idéer, utan att ersätta din personlighet, dina värderingar och din erfarenhet. Din ansökan ska spegla den du är, något AI aldrig fullt ut kan återskapa.
Smurfit Westrock Piteå är Europas största kraftlinerbruk med ca 510 anställda. Här produceras årligen över 700 000 ton kraftliner som används i tillverkning av högklassig wellpapp. Pappersbruket i Piteå ingår i Smurfit Westrock, det största och världsledande företaget inom hållbart papper och hållbara pappersbaserade förpackningslösningar med verksamhet i 40 länder och över 100 000 anställda.
Move to Piteå - för dig som vill flytta till Piteå. Letar du bostad, vill du veta mer om skola och barnomsorg eller är du nyfiken på kultur- och fritidsutbudet? Move to Piteå erbjuder dig stöd från start till mål. Kontakta Move to Piteå https://www.pitea.se/inflyttare/kontakta-inflyttarservice/ Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-01-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/49".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556040-5960) Arbetsplats
Smurfit Westrock Piteå Jobbnummer
9625976