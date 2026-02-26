Tillsynsansvarig jurist till Mediemyndigheten
Mediemyndigheten rekryterar nu en tillsynsansvarig jurist till Rättsavdelningen. Myndigheten arbetar för ett öppet och tryggt medielandskap. Som tillsynsansvarig jurist har du en verksamhetsnära och en självständig roll med många samarbeten både internt och externt.
Mediemyndigheten har lokaler nära Gullmarsplan i Hammarby sjöstad, Stockholm. Här arbetar du sida vid sida med engagerade kollegor med sin unika kompetens och bakgrund i anpassade och trevliga lokaler. Sista ansökningsdag är den 19 mars 2026, välkommen med din ansökan!
Mediemyndigheten har i uppdrag att arbeta för yttrandefrihet, medie- och informationskunnighet och möjligheterna till mångfald och tillgänglighet på medieområdet. Myndigheten ska också stärka barn och unga som medvetna medieanvändare, ta tillvara deras erfarenheter och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Som tillsynsansvarig jurist ansvarar du för att planera, leda och genomföra myndighetens tillsynsarbete inom relevanta regelverk. Du har en verksamhetsnära roll som innebär både strategiskt och operativt ansvar med varierade uppgifter och samarbeten.
I tjänsten kommer du:
• Ansvara för tillsynsprocesserna från initiering till beslut
• Säkerställa att tillsynen utförs strukturerat, rättssäkert, effektivt och i enlighet med nationella och EU-rättsliga krav
• Föra dialog med aktörer såsom mediebolag, plattformar, reklamförmedlare och andra myndigheter
• Ta fram analyser, rapporter, beslutsunderlag och stödmaterial
• Utveckla myndighetens tillsynsmetoder, rutiner och digitala arbetssätt
• Stödja kollegor och bidra till kompetensutveckling inom området
• Bidra till att utveckla metoder, digitala verktyg och rutiner för tillsyn
• Medverka till att stärka intern kompetens inom EU-rätt, digitala marknader och teknisk förståelse
• Ingå i avdelningens operativa ledningsgrupp
Arbetsuppgifterna består främst i att leda myndighetens arbete med:
• Tillsyn enligt EMFA, DSA och förordningen om politisk reklam
• Granskning av efterlevnaden av radio- och tv-lagen, tillgänglighetskrav som följer av tillgänglighetsdirektivet och standarder
• Utredning av anmälningar och initiera egna tillsynsinsatser
• Att ta fram tillsynsplaner
• Att se till att ärenden dokumenteras på ett korrekt sätt och att beslutsunderlagen är rättssäkra
• Medverka till att stärka intern kompetens inom EU-rätt, digitala marknader och teknisk förståelse
Vem är du?
För tjänsten som tillsynsansvarig jurist söker vi dig som uppfyller nedanstående krav:
• Juristexamen eller jur.kand.
• Dokumenterad ledarskapsutbildning eller motsvarande
• Notarietjänstgöring
• Mycket god kunskap om förvaltningslagen, rättssäker handläggning och myndighetsutövning
• Mycket god kunskap om offentlighet och sekretess
• Mycket god förmåga att uttrycka sig i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
• Van IT-användare
• Kunskap om metoder för systematiskt förbättringsarbete
• Aktuell erfarenhet av att ta fram styrdokument, exempelvis riktlinjer, rutiner, processbeskrivningar eller metodstöd
• Aktuell erfarenhet av att utveckla eller förbättra arbetssätt, rutiner eller processer
• Erfarenhet av samordning av uppdrag, projekt eller arbetsflöden utan formellt personalansvar
Meriterande:
• Assessor eller minst två år som föredragande på överrätt
• Erfarenhet av självständigt utredningsarbete, inklusive framtagning av underlag, analyser och förslag
• Aktuell och relevant erfarenhet av liknande arbete
Kompetenser och personliga förmågor:
Du är strukturerad med förmåga att planera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Med personlig mognad är du trygg och stabil i ditt agerande. Du ser helhet och tar ansvar för verksamhetens bästa. Vidare är du kvalitetsmedveten och noggrann. Dina personliga egenskaper är viktiga och därför kommer vi att lägga stor vikt vid dessa.
Om anställningen:
Tjänsten är på heltid och en tillsvidareanställning med provanställning 6 månader.
Vi erbjuder:
Vi eftersträvar en arbetsmiljö där varje medarbetare ges möjlighet att kombinera yrkes- och privatliv för balans i livet. Vi erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag, en friskvårdstimme/vecka och möjlighet att arbeta på distans upp till två dagar per vecka. Som statligt anställd får du dessutom förmånliga villkor för semester, föräldraledighet, pension och vid sjukdom.
Kontakt:
I denna rekrytering samarbetar Mediemyndigheten med Poolia. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Eva Nilsson via tel. 073-944 53 12
Fackliga kontaktpersoner:
David Claesson (Saco-S), tel. 08-580 070 03 och Martin Karlsson (OFR/S), tel. 08-580 069 55
Om verksamheten
Mediemyndigheten ska inom sitt verksamhetsområde verka för yttrandefrihet, medie- och informationskunnighet samt möjligheterna till mediemångfald och tillgänglighet. Myndigheten ska också verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare, ta tillvara deras erfarenheter samt verka för att skydda barn från skadlig mediepåverkan. Myndigheten ansvarar för tillsyn inom flera centrala områden med avseende på medieområdet och enligt flera olika regelverk (bland annat radio- och tv-lagen, tillgänglighetskrav, EU:s förordning om digitala tjänster, EU:s förordning om politisk reklam och EU:s mediefrihetsförordning).
Verksamheten behöver stärka sin förmåga att arbeta rättssäkert, tekniknära och EU koordinerat och utveckla moderna tillsynsmetoder som möter ett allt mer digitaliserat och gränsöverskridande medielandskap.
Mer information om Mediemyndigheten: https://mediemyndigheten.se Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
