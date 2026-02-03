Tillsvidaretjänst som ledsagare/avlösare till omsorg funktionsnedsättning
Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill göra det möjligt för personer med funktionsvariation att få en meningsfull fritid! Är du en trygg och flexibel person, som vill ha omväxlande och stimulerande arbetsuppgifter och som tycker om att vara aktiv i ditt arbete? Då söker vi dig som ledsagare till vårt team inom Omsorg funktionsnedsättning.
Ledsagarservice är till för att möjliggöra för individen att kunna delta i kultur- och fritidsaktiviteter utanför hemmet och att främja den enskildes sociala liv. Arbetet kan till exempel innebära att följa med individen och simma, till ridlektion eller gå på ishockey. I tjänsten ingår även att verkställa avlösarservice i hemmet, vilket innebär att vistas hemma hos en person med funktionsnedsättning för att anhöriga ska få tid till egna aktiviteter och återhämtning. Arbetet kan innefatta viss personlig omvårdnad och delegering av medicin.
Vi arbetar utifrån individuellt uppsatta genomförandeplaner som du är med och tar fram i samarbete med den enskilde/familjen.
Du får möta människor som behöver ditt engagemang för att må gott. Du har därför god förmåga att möta den enskilde där den befinner sig, bygga relationer och variera ditt arbetssätt efter behov. Tjänsten innebär att arbeta både med vuxna, tonåringar och barn.
Som ledsagare hos oss kommer du ingå i en arbetsgrupp och ha din placering på Ljungadalsgatan 2A i Växjö. Du kommer ha tillgång till färdmedel som krävs för uppdraget. Grunden är att du kommer arbeta eftermiddagar/kvällar och helger, schemat kan komma att ändras vid behov, till exempel vid lov och på sommaren.Kvalifikationer
För att bli aktuell för tjänsten ska du som lägst ha gymnasieutbildning. Meriterande är om du har godkänd utbildning från vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet, vårdarutbildning med påbyggnad, fritidsledarutbildning eller barnskötare med lägst två års utbildning. Stor vikt läggs på personlig lämplighet.
Det är meriterande om du har kunskap om olika begåvningsnivåer, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, intellektuell funktionsnedsättning och alternativ kommunikation.
Att du är simkunnig, kan cykla och inte har pälsallergi, trivs med djur, samt innehar B- körkort är ett krav.
Arbetet kräver att du är ansvarskännande, engagerad och har god samarbetsförmåga. Lösningsfokuserad och ett lugnt och tryggt arbetssätt och lätt att knyta kontakt med andra människor. Viss datavana behövs då dokumentation ingår i arbetet, då du ansvarar för att upprätta genomförandeplaner och social journal.
