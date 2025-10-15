Tillsvidaretjänst som Barnskötare på Bemanningsenheten
Vimmerby kommun, Bemanningsenheten / Barnskötarjobb / Vimmerby Visa alla barnskötarjobb i Vimmerby
2025-10-15
, Hultsfred
, Ydre
, Kinda
, Västervik
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vimmerby kommun, Bemanningsenheten i Vimmerby
Vimmerby är den lilla kommunen i Småland som har mycket att erbjuda; förutom det gedigna kulturarvet från Astrid Lindgren kännetecknas kommunen också av ett mångsidigt näringsliv, stort lokalt engagemang, aktivt föreningsliv, vacker natur och rogivande miljö.
Genom våra värdeord; Ansvar, mod och fantasi arbetar vi för att ge bästa tänkbara service och omsorg till Vimmerby kommuns ca 15 800 invånare, företag och för alla som besöker kommunen. Dessa värdeord genomsyrar kommunens förhållnings- samt arbetssätt och är något alla bär med sig i det dagliga arbetet.Publiceringsdatum2025-10-15Arbetsuppgifter
Vill du ha ett roligt och varierande och meningsfullt jobb?
Vi söker dig som medarbetare till Bemanningsenheten, tjänsten är riktad mot våra förskolor i Vimmerby kommun, vilket innebär att man jobbar på förskolorna i Vimmerby stad samt kringorter.
Som barnskötare i förskolan är du delaktig i dagliga planeringen, genomförande och utvärdering av det pedagogiska arbetet på din arbetsplats. Du är väl insatt i förskolans läroplan och bidrar till att dess mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Du följer de normer och värden som förskolans läroplan anger och bidra till att genomföra och uppfylla förskolans uppdrag. Din uppgift är att skapa de bästa förutsättningarna för att barn, föräldrar och kollegor ska trivas och känna sig trygga i förskolans verksamhet. Vi som arbetar i förskolan tror på det kompetenta barnet med en inneboende vilja att upptäcka, uppleva och lära sig. Genom lek och lustfyllt lärande vill vi stimulera och bevara barnens naturliga nyfikenhet. Vi vill ge dem tid och utrymme till att tänka och reflektera själva, samt ta tillvara på deras lust att lära. Vi lägger därför stor vikt vid skapa förutsättningar för alla barn att utvecklas och lära.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad barnskötare eller som har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet av liknande arbete är meriterande. För tjänsten krävs att du har B-körkort och tillgång till egen bil.
Som person ser vi ser att du är trygg, stabil och positiv. Du är öppen, inlyssnande och lugn i ditt bemötande av andra, vilket bidrar till att du som skapar goda och förtroendefulla relationer till såväl barn som vuxna. Du relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt och har förmågan att anpassa din kommunikation på ett tydligt och pedagogiskt sätt utifrån mottagarens behov eller rådande situation.
Vidare ser vi att du är en person som samverkar bra med andra. Du ser på relationer i sitt rätta perspektiv och har förmågan att skilja på det personliga och professionella i arbetet. Du bidrar på så sätt till att skapa ett öppet och prestigelöst samarbetsklimat där utmaningar kan lösas på ett effektivt sätt och där alla tar ett gemensamt ansvar för att nå uppsatta mål. Du är aktiv och framåt i arbetet och bidrar gärna med tankar och idéer som kan omsättas i praktiken och som leder till en utveckling av såväl det dagliga arbetet som av verksamheten i stort.
ÖVRIGT
Tjänsten omfattas av ID-kontroll och registerkontroll.
Du som sökande måste uppvisa giltigt pass, nationellt id-kort eller personbevis innan anställning sker.
Du som sökande måste visa ett utdrag utan anmärkning från polisens belastningsregister. Observera att det tar cirka två veckor att få utdraget, så beställ i god tid.
Beställa belastningsregister via denna länk genom att kopiera och klistra in i webbläsaren:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Du gör så här:
Klicka på "Till e-tjänst för registerutdrag"
Välj från listan - "Skola eller förskola"
Logga in med BankID
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.
För kontaktuppgifter till fackliga representanter, maila till hr@vimmerby.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C282975". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vimmerby kommun
(org.nr 212000-0787) Arbetsplats
Vimmerby kommun, Bemanningsenheten Kontakt
Bemanningsrekryterare
Pernilla Strömdahl pernilla.stromdahl@vimmerby.se 010-35 69 872 Jobbnummer
9558008