Tillsvidareanställning till Solrosen demensboende i Visby
2026-04-17
Solrosen Demensboende \u00e4r ett serviceboende f\u00f6r personer med demenssjukdom. Boendet ligger mitt i centrala Visby omgivet av en lummig tr\u00e4dg\u00e5rd med m\u00e5nga frukttr\u00e4d.
Solrosen Demensboende har funnits sedan 1996. V\u00e5r m\u00e5ls\u00e4ttning \u00e4r att skapa en trygg och hemlik milj\u00f6 samt stimulera de boende till olika aktiviteter som bevarar deras sj\u00e4lvk\u00e4nsla. Vi bem\u00f6ter med v\u00e4rme och gl\u00e4dje och skapar f\u00f6ruts\u00e4ttningar till delaktighet och sj\u00e4lvst\u00e4ndighet.
All mat som serveras p\u00e5 Solrosen lagas fr\u00e5n grunden i v\u00e5ra tre olika avdelningsk\u00f6k.
N\u00e4r vi arbetar har vi alltid individens b\u00e4sta i fokus. Vi v\u00e4rdes\u00e4tter engagerad och kompetent personal och de \u00e4r lyh\u00f6rda f\u00f6r individens behov. Vi arbetar f\u00f6r att skapa trygghet och igenk\u00e4nnande milj\u00f6 d\u00e5 det \u00e4r viktigt f\u00f6r personer med demenssjukdom. Vi har personal som \u00e4r Silviacertfierad och all personal erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling.
Solrosen Demensboende har 30 l\u00e4genheter, samtliga ligger i markplan. Boendet har tre avdelningar: Solen, Rosen och Gl\u00e4ntan. Det finns personal dygnet runt och v\u00e5r egen sjuksk\u00f6terska finns p\u00e5 plats varje vardag. En husl\u00e4kare bes\u00f6ker oss varje vecka.
Solrosen har fina betyg i Socialstyrelsens \u00e4ldreguide.
Vi anv\u00e4nder oss av tydligg\u00f6rande hj\u00e4lpmedel och ett lugnt och tryggt bem\u00f6tande. Vi lyckas n\u00e4r v\u00e5ra boenden upplever sj\u00e4lvst\u00e4ndighet och ett bra liv utifr\u00e5n sina f\u00f6ruts\u00e4ttningar.
Vi s\u00f6ker dig som \u00e4r undersk\u00f6terska eller innehar likv\u00e4rdig v\u00e5rdutbildning. Du \u00e4r van vid att prioritera insatser och gillar att arbeta i n\u00e4ra samarbete med \u00f6vriga medarbetare. Integritet och vilja att leva upp till v\u00e5r vision att skapa livskvalitet utifr\u00e5n varje individs behov \u00e4r f\u00f6r oss viktigast av allt. Vi ser g\u00e4rna att du \u00e4r van vid att ta egna beslut och \u00e4r trygg i din yrkesroll.
Erfarenhet av demensv\u00e5rd \u00e4r meriterande. Meriterande \u00e4r ocks\u00e5 kunskap om BPSD, Senior Alert samt Treserva.
Vi v\u00e4rdes\u00e4tter h\u00f6g arbetsmoral och ett empatiskt arbetss\u00e4tt. Villkor: M\u00e5nadsl\u00f6n med individuell l\u00f6nes\u00e4ttning till\u00e4mpas. Tj\u00e4nstg\u00f6ringsgrad ca 80-90% Arbetstiderna \u00e4r dag och kv\u00e4ll samt varannan helg. Vi \u00e4r anslutna till Almega/V\u00e5rdf\u00f6retagarnas kollektivavtal. Utdrag fr\u00e5n belastningsregistret \u00e4r ett krav vid anst\u00e4llning.
Intervjuer sker l\u00f6pande och tills\u00e4ttande av tj\u00e4nst kan ske innan sista ans\u00f6kningsdag. God svenska i tal och skrift. 2500kr/\u00e5r i friskv\u00e5rdsbidrag. Provanst\u00e4llning 6 m\u00e5nader till\u00e4mpas
Ytterligare information om verksamheten: T.f Verksamhetschef: Anna Nilsson 0498-659790 alt. anna.nilsson@solrosengotland.se
Varmt v\u00e4lkommen med din ans\u00f6kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gotlands Serviceboende AB
621 45 VISBY
Solrosen Serviceboende AB
Anna Nilsson anna.nilsson@solrosengotland.se
