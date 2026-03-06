Tillsvidareanställning till Solhöjden Norra 2, Bryggan 1
2026-03-06
I Öckerö kommun bor cirka 13 000 invånare och kommunen som arbetsgivare har cirka 1100 anställda. Tillsammans lever och verkar vi i en kommun som består av tio bebodda öar.
Öckerö kommuns vision handlar om att vara en levande skärgårdskommun; med en hållbar utveckling, närhet till storstaden och samtidigt ett lokalsamhälle med närhet till varandra. Öckerö kommun har goda resultat inom bland annat företagsklimat och som bostadsort. Goda arbetsmöjligheter i både kommun och näringsliv, ett rikt fritidsliv, trygghet och bra resultat i verksamheterna bidrar till att Öckerö kommun är en bra plats att leva och bo på. Publiceringsdatum2026-03-06Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter är att tillsammans med dina kollegor som är erfarna undersköterskor att hjälpa våra boende med alla vanligt förekommande sysslor i vardagen såsom t.ex. personlig hygien, medicin, träning, matlagning och städning. Ditt arbete kan också innebära att informera anhöriga och att följa upp våra boendes hjälpbehov över dygnet.
Ditt arbete präglas av ansvar, möten och samspel med andra människor och det är behoven hos våra boende som styr ditt arbete.
Du ska arbeta i enlighet med gällande lagstiftning, verksamhetens mål och inom ramen för vårt politiska uppdrag och socialtjänstlagens intentioner. Arbetstiden är förlagd till både dag, kväll och helg.
Vi dokumenterar i systemet Life Care utifrån IBIC, individens behov i centrum. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med ett genuint intresse av mötet med människor. Meriterande med utbildning som specialistundersköterska inom vård och omsorg av äldre samt erfarenhet av förändringsarbete. Ditt arbetssätt kännetecknas av lugn, flexibilitet, engagemang och god samarbetsförmåga. Du behöver mycket goda kunskaper i svenska språket (tal och skrift). Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polismyndighetens belastningsregister uppvisas.
Vi använder BankID för inloggning och behörighet i våra system.
Välkommen med din ansökan!
Intervjuer kommer att hållas löpande under annonstiden.
Öckerö kommun har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Öckerö kommun, Äldreomsorg och Funktionsstöd Kontakt
Enhetschef
Susanne Wessberg susanne.wessberg@ockero.se 031-97 89 33 Jobbnummer
9781788