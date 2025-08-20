Tillsvidareanställning Boendestödjare, Rengsjö Vårdcenter
Vill du erbjudas ett spännande och utvecklande jobb samtidigt som du arbetar för att dagligen ge människor ett bra liv? Vill du dessutom få möjlighet att utvecklas på ett företag som har engagemang, glädje och ansvar som ledord? Då har du möjligheten att söka jobb hos oss på Humana. I rollen kommer du tillsammans med oss att arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.Publiceringsdatum2025-08-20Om företaget
Rengsjö vårdcenter, ett särskilt boende och HVB för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar ligger i natursköna Rengsjö, 2 mil utanför Bollnäs och 2,5 mil utanför Söderhamn. Vi ligger beläget med vatten, skog och grönskande omgivningar. Vi har plats för 21 stycken boenden, kvinnor och män från 20 år och uppåt. Vi tar emot boenden med olika bakgrunder, bland annat psykiska funktionsnedsättningar, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, hjärnskada, ångest, depression, demens, schizofreni och psykos. I kombination kan även fysiska funktionsnedsättningar också finnas.
Vi arbetar med tydliggörande pedagogik, låg affektivt bemötande, motiverande och stärkande. Vi är måna om att våra boenden ska få leva ett meningsfullt liv och att utveckling, framsteg kan ske hos alla. Vi arbetar med att hitta en god dygnsrytm, struktur i vardagen och balans mellan aktivitet/vila samt att ha meningsfulla dagar med aktiviteter eller sysselsättning.
I vår personalgrupp arbetar dagligen totalt 6 boendestödjare dagtid, 5 st kväll, 2 vaken natt. Vi har även 1 samordnare, föreståndare, biträdande chef, administrativt stöd och hälso - sjukvårdspersonal i form av undersköterska med utökat ansvar samt sjuksköterska. Vi har egen psykiatriker och ett nära samarbete med läkare och annan expertis från hälsocentralen. Om tjänsten
Vi söker nu en ny boendestödjare till vår verksamhet. Som boendestödjare arbetar du med människor som behöver stöd med sin dagliga livsföring. Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med kollegor.
I rollen arbetar du med att:
Ge individuellt stöd, omvårdnad och serviceinsatser
Planerar och genomför aktiviteter med klienten
Ta ansvar för kontaktmannaskapsroll där du ska planera tillsammans med din klient insatserna utifrån uppdraget, klientens önskemål och behov samt följa upp genomförandeplan halvårsvis
Daglig dokumentation som är ett viktigt verktyg och arbetssätt
Genomför delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter (läkemedelshantering)
Anställningsvillkor
Vi söker nu en medarbetare för en tillsvidareanställning, vi tillämpar sex månaders provanställning. Tjänsten är på 100% och arbetstiderna är varierande dag, kväll och helg.
Vi tillämpar individuell lönesättning och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal. Tillträde för tjänsten sker enligt överenskommelse, men gärna om tillträde kan ske senast 1 oktober.
Vem är du?
Som person är du serviceinriktad, uppmärksam och tillmötesgående. Tjänsten som boendestödjare ställer även krav på tålamod, flexibilitet och lyhördhet. Vi arbetar låg affektivt och stor vikt ligger på att kunna ta till sig vårt arbetssätt. Som medarbetare på Humana tar vi ett gemensamt ansvar för vår arbetsmiljö och strävar efter att skapa ett gott klimat på enheten och i arbetsgruppen genom ett respektfullt bemötande. Stor vikt kommer därför att läggas vid personlig lämplighet.
För att söka tjänsten krävs det att du har:
Erfarenhet från liknande verksamhet
Utbildning som undersköterska, specialpedagog eller beteendevetare
Kunskaper inom lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift då dokumentation är en stor del av arbetet
B-körkort
Vi erbjuder
Engagerade kollegor som har en god sammanhållning och drivs av viljan att förbättra kvaliteten i vår verksamhet. Humana har kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar, friskvårdsbidrag samt en intern lärportal med ett brett utbud av utbildningar. Vi har regelbundet arbetsplatsträffar där vi även erbjuder handledning för att stärka samarbetet i arbetsgruppen, hitta nya lösningar och metoder för att hjälpa våra klienter till ett bättre mående och ökad livskvalité.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan!
Kontaktuppgifter
Emelie Elvsén, biträdande verksamhetschef
emelie.elvsén@humana.se
070-2723444
