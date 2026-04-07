Tillsvidareanställd officiell veterinär till Linköping
2026-04-07
Kontroll för kvalitet
Den offentliga livsmedelskontrollen är den enda oberoende kvalitetsstämpeln för livsmedel som Sverige har. Kontrollen utvecklas och moderniseras nu för att ytterligare stärka konsumenternas förtroende för livsmedel som är producerade i Sverige. Som veterinär här har du möjlighet att påverka utvecklingen, och att utvecklas med den.
Team Linköping
Du kommer att tillhöra team Linköping, med placering i samma stad. Här arbetar du tillsammans med 19 engagerade, hjälpsamma och trevliga kollegor, både officiella veterinärer och livsmedelskontrollanter. Det finns med andra ord alltid en kollega nära till hands att rådfråga och få stöd av.
Livsmedelsverket jobbar aktivt med teamutveckling och har många personalförmåner; friskvård och fler antal semesterdagar är några av dessa.
Livsmedelskontrollen erbjuder varierande arbetsuppgifter och den ena dagen behöver inte vara den andra lik. Som officiell veterinär besiktigar du de djur som anländer till slakterier och är en viktig del i kedjan mot säkra livsmedel. Du får använda din breda veterinärmedicinska kompetens för att genom levandedjursbesiktning och köttbesiktning säkerställa att de djur som används till livsmedel är friska. Även besiktning av viltkött och ren är en del av vardagen.
Att arbeta i livsmedelskontrollen är givande och utmanande. Du är en myndighetsperson med många intressen att bemöta. Du har en kontrollfunktion, men ska också agera som stöd och underlätta för företagare att förstå hur de ska göra rätt. Nära till hands har du alltid ditt team. Ni utbyter erfarenheter, bygger er kunskap och utvecklas tillsammans i det dagliga arbetet. Tillsammans är ni med och utvecklar kontrollen inom ert område.Kvalifikationer
För att kunna arbeta som officiell veterinär hos oss ska du ha svensk veterinärlegitimation, eller veterinärlegitimation från annat land som godkänts av Jordbruksverket för yrkesutövning i Sverige. Du har en god administrativ förmåga och du ska ha goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt kunna förstå och göra dig förstådd på engelska. B-körkort är ett krav.
Meriterande är om du har tidigare erfarenhet av myndighetsutövning, operativ livsmedelskontroll samt erfarenhet av att utfärda officiella intyg.
Som person behöver du vara flexibel, punktlig, effektiv och kunna ta egna välgrundade beslut och initiativ. Du har hög personlig mognad med förmåga att reflektera kring dina egna styrkor och utvecklingsområden samt kan se och bidra till helheten. Du vågar fatta de beslut som krävs i samråd med dina kollegor och chef. Du har god samarbetsförmåga och hjälper prestigelöst till där det krävs. Du håller dig uppdaterad om det senaste inom ditt kunskapsområde och delar gärna med dig av din kunskap och erfarenhet. Samtidigt är du öppen för att lära av andra. Det är tillsammans med dina kollegor du lyckas och utvecklas. Samtal i mötet med företagare och i kontakt med andra intressenter är också en del av arbetet, vilket kräver att du är tydlig, professionell och lyhörd i din kommunikation. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen att kontakta oss
Om du vill veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande teamchef Johanna Abrahamsson. Representant för Saco-S är Amar Ajwad och för ST Ronny Holmqvist, samtliga nås via vår växel, tel. 018-17 55 00.
Sista ansökningsdag är 2026-04-12. Ansök via platsannonsen på livsmedelsverket.se/lediga jobb.
Mer information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare (Vi tillämpar 6 månaders provanställning) /Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid/Deltid
Tillträde: Omgående, enligt överenskommelse
Organisationstillhörighet: Avdelning livsmedelskontroll/enheten för Livsmedelskontroll i mellersta Sverige
Diarienummer: 2026/01359
Vid tillsvidare - Krigsplacering: All tillsvidareanställd personal vid Livsmedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten
Inför intervju
Betyg/intyg samt ID-handling som styrker din ansökan tas med vid en eventuell intervju. Vi kommer även efterfråga referenser.
Mer om Livsmedelsverket
Livsmedelsverket arbetar för att maten som produceras, säljs och serveras i Sverige ska vara säker och ärlig, för ett samhälle där det är lätt för människor att äta på ett hälsosamt och hållbart sätt, och en trygg livsmedels- och dricksvattenförsörjning i vardag och kris. Våra verktyg är kunskap, råd, regler och kontroll. Totalt är vi cirka 700 medarbetare, varav drygt 390 i Uppsala och ytterligare ca 300 som arbetar med livsmedelskontrollen ute i landet. Så ansöker du
