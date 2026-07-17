Tillsvidare tjänster Ica Maxi Hudiksvall
Storbutiken i Hudiksvall AB / Butikssäljarjobb / Hudiksvall Visa alla butikssäljarjobb i Hudiksvall
2026-07-17
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Vi söker fler medarbetare till vårt tem!
Vi du arbeta i en butik där service, kvalitet och teamwork står i fokus ?
Nu söker vi flera engagerade medarbetare till olika tillsvidare tjänster inom flera av våra avdelningar.
Vi har tjänster med varierande sysselsättningsgrad och arbetsid. I samtliga tjänster ingår även kassa arbete. Därför söker vi dig som trivs med att möte kunder, är service inriktad och tycker om en varierande arbetsdag.
Hos oss blir du en del av ett härligt team där samarbete, glädje och kondfokus står i centrum. Vi söker dig som tar egna intiativ, har ett stort engagermang och vill bidra till en arbetsplats där vi utvecklas tillsammans.
Vi söker dig som:
• Brinner för att ge kunden ett personligt och proffesionellt bemötande
• Trivs med högt tempo och varierande arbetsuppgifter.
• Är ansvarstagande och flexibel och har lätt för att samarbeta.
• Tar egna initiativ och vill bidra till en positiv arbetsmiljö
Hos oss på Ica Maxi får du mer än bara ett jobb. Vi erbjuder en arbetsplats med gemenskap, utvecklingsmöjligheter och möjlighet att göra skillnad - varje dag.
Ansökan: Skicka din ansökan med CV och kort presentation . Urval och intervjuer sker löpande.
Tjänsterna är från 24h/v - 30h/v och starten är v 37 helst men går att diskutera.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Endast via Higher Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Storbutiken i Hudiksvall AB
(org.nr 556763-3275)
Blockvägen 1 (visa karta
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824 34 HUDIKSVALL Arbetsplats
ICA Maxi Jobbnummer
10004828