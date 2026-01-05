Tillsvidare anställning till Allegio Sigtuna-Märsta
Allegio Omsorg AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sigtuna Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sigtuna
2026-01-05
Kväll-Helg personal sökes till Allegio Omsorg Sigtuna-Märsta
Vi söker dig som vill arbeta inom hemtjänst och bidra till att skapa trygghet och kvalitet i människors vardag.
Du har tidigare erfarenhet av vård och omsorg. Det är meriterande om du är utbildad undersköterska och har jobbat inom hemtjänst tidigare.Publiceringsdatum2026-01-05Kvalifikationer
Svenska i tal och skrift
Vana av digitala scheman
Kan arbeta både självständigt och i team
Meriterande:
Undersköterskeutbildning
vårdbiträdeutbildning
B-körkort
kan cykla
Vi erbjuder dig ett meningsfullt jobb i en verksamhet som präglas av engagemang, kvalitet och omtanke. Intervjuer sker löpande - välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
E-post: sigtuna@allegio.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "timanställning". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Allegio Omsorg AB
(org.nr 559019-7975), https://www.allegio.se/
Söderbyvägen 1 (visa karta
)
195 05 ARLANDASTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Allegio Sigtuna-Märsta Kontakt
Verksamhetschef
Åse Vollbrecht ase.vollbrecht@allegio.se 073-510 08 97 Jobbnummer
9669506