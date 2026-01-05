Tillsvidare anställning till Allegio Sigtuna-Märsta

Allegio Omsorg AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sigtuna
2026-01-05


Kväll-Helg personal sökes till Allegio Omsorg Sigtuna-Märsta
Vi söker dig som vill arbeta inom hemtjänst och bidra till att skapa trygghet och kvalitet i människors vardag.
Du har tidigare erfarenhet av vård och omsorg. Det är meriterande om du är utbildad undersköterska och har jobbat inom hemtjänst tidigare.

Publiceringsdatum
2026-01-05

Kvalifikationer
Svenska i tal och skrift
Vana av digitala scheman
Kan arbeta både självständigt och i team

Meriterande:
Undersköterskeutbildning
vårdbiträdeutbildning
B-körkort
kan cykla

Vi erbjuder dig ett meningsfullt jobb i en verksamhet som präglas av engagemang, kvalitet och omtanke. Intervjuer sker löpande - välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
sigtuna@allegio.se
E-post: sigtuna@allegio.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "timanställning".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Allegio Omsorg AB (org.nr 559019-7975), https://www.allegio.se/
Söderbyvägen 1 (visa karta)
195 05  ARLANDASTAD

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Allegio Sigtuna-Märsta

Kontakt
Verksamhetschef
Åse Vollbrecht
ase.vollbrecht@allegio.se
073-510 08 97

Jobbnummer
9669506

