Tillståndshandläggare till Inspektionen för strategiska produkter
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Har du erfarenhet av att arbeta med handläggning från offentlig sektor? Vill du arbeta med ett viktigt uppdrag på en utrikes- och säkerhetspolitisk myndighet? Är du dessutom noggrann och trivs i en roll med många kontaktytor? Då är det här rollen för dig!
Inspektionen för strategiska produkter (ISP) söker nu en tillståndshandläggare med placering på enheten för produkter med dubbla användningsområden (PDA).Publiceringsdatum2026-07-20Dina arbetsuppgifter
Som tillståndhandläggare arbetar du självständigt med handläggning av rutinbetonade ärenden rörande export av produkter med dubbla användningsområden. I rollen ingår dels att arbeta utredande och administrativt, dels att ha kontakter med såväl andra myndigheter som svenska företag. Du arbetar nära andra handläggare på enheten och samverkar såväl internt som externt. Arbetet är till stor del rutinbaserat men är en grundläggande och viktig del av enhetens exportkontrollarbete. Utöver ärendehandläggning deltar du även i det löpande arbetet med olika administrativa uppgifter på enheten.Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning relevant för tjänsten alternativt dokumenterad flerårig arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Aktuell och relevant erfarenhet av ärendehantering inom offentlig sektor.
Mycket god förmåga att uttrycka dig, både muntligt och skriftligt, på såväl svenska som engelska.
Meriterande
Erfarenhet av tillståndshandläggning från offentlig sektor.
Erfarenhet från arbete på statlig myndighet såsom Regeringskansliet eller liknande.
Du som söker kan vara såväl i början av ditt yrkesliv som en person med gedigen arbetslivserfarenhet.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har hög arbetsförmåga och är van att arbeta under tidspress och leverera inom utsatta tidsramar utan att eftersätta krav på noggrannhet och kvalité. Arbetet förutsätter att du har ett effektivt och strukturerat arbetssätt och att du kan ta in och bearbeta stora mängder information samt hantera flera ärenden parallellt. För att du ska komma till din rätt tror vi att du är en social person med god samarbetsförmåga. Du är mån om att ge god service och vara kommunikativ samtidigt som du har hög integritet. För att trivas i rollen är det positivt om du har intresse för utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Enheten
PDA-enheten är organiserad i två grupper – Tillståndsgruppen och Gruppen för expertstöd. Tillståndsgruppen ansvarar för all löpande prövning gällande exporttillstånd och förhandsbesked samt för ISP:s internationella samverkan på området. Gruppen för expertstöd ansvarar för ISP:s arbete med internationella sanktioner, tekniska utredningar och ISP:s internationella samverkan på exportkontrollområdet (det delas med Tillståndsgruppen). Vilken grupp du blir placerad i bestäms utifrån din kompetens och erfarenhet samt aktuella behov vid enheten. Enhetens resurser kan dock disponeras flexibelt om ärendeläget kräver det. Kollegorna på PDA-enheten är en proffsig grupp med stort hjärta och enorm kunskap. Här blir du snabbt en i gänget och ett betydelsefullt tillskott till enheten.
Om anställning på ISP
Anställningen är tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras. För att arbeta hos oss krävs svenskt medborgarskap. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Då en stor del av arbetsuppgifterna omfattar sekretessbelagd information är möjligheten till distansarbete mycket begränsad.
Om ISP
ISP är en statlig myndighet med säkerhets- och utrikespolitisk inriktning. Myndighetens kärnuppdrag är exportkontroll av strategiska produkter samt granskning av utländska investeringar. Vi är också nationell myndighet för kemvapenkonventionen och hanterar internationella sanktioner. Läs mer om oss på isp.se. Vi är en växande myndighet belägen i Solna. Hos oss arbetar statsvetare, jurister, ingenjörer och många andra experter. Vi är över 100 medarbetare som tillsammans skapar en varm och välkomnande atmosfär. Arbetet kräver ett flexibelt tänkande och en förmåga att kunna ta in olika perspektiv. Hos oss får du arbeta i rymliga och nyrenoverade lokaler som ger arbetsro för komplexa frågeställningar. Utöver goda utvecklingsmöjligheter erbjuder vi flexibel arbetstid, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag på 5 000 kr per år. Semestern är 28 - 35 dagar per år (beroende på din ålder) och du har möjlighet till löneväxling. De statliga kollektivavtalen ger dig trygg anställning och bra tjänstepension. Läs mer om våra förmåner på isp.se. Vi arbetar utifrån den statliga värdegrunden och vårt fokus ligger på effektivitet och objektivitet samt god service. Det är viktigt för oss att du delar dessa värderingar.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan i form av CV, examensbevis, samt personligt brev senast den 17 augusti 2026. Referensnummer 2026–9.2–0043. Enligt Riksarkivets föreskrifter gallras ansökningshandlingar från ej antagna sökande två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "B". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Inspektionen För Strategiska Produkter
(org.nr 202100-4912)
171 06 SOLNA Arbetsplats
ISP Kontakt
Enhetschef
Hanna Björklund hanna.bjorklund@isp.se +4684063104 Jobbnummer
10007539