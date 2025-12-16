Tillståndshandläggare till Elajo Elkraft
Vill du arbeta med tillståndshantering inom elkraft och vara delaktig i framtidens hållbara energilösningar? Lockas du av en stark laganda och en arbetsplats som satsar på teknikutveckling? Då kan du vara den vi söker till Elajo Elkraft!
Om rollen
I rollen som tillståndshandläggare ansvarar du för att säkerställa att Elajos elkraftprojekt lever upp till gällande lagar, föreskrifter och myndighetskrav. Du driver och koordinerar tillståndsprocesser i nära samarbete med kollegor, kunder, myndigheter och entreprenörer - från projektstart till slutförande. I tjänsten kommer du att vara placerad på något av våra kontor i Eksjö eller Växjö.
Utöver ditt ansvarsområde som tillståndshandläggare kommer du också inneha ett administrativt ansvar där du bland annat hanterar introduktion av nya medarbetare inom marknadsområdet, fakturering och medarbetares nödvändiga kravkurser genom att kartlägga utbildningsbehov, boka utbildningar samt administrera och registrera kursintyg internt. Rollen innebär ansvar inom både tillståndshandläggning och administration, men med varierande omfattning beroende på verksamhetens behov.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Ta fram och driva tillståndsansökningar för våra elkraftprojekt (exempelvis bygglov, miljötillstånd och nätkoncessioner)
Upprätthålla kontakt med relevanta myndigheter och säkerställa efterlevnad av krav och riktlinjer
Samordna dokumentation och säkerställa att all projektinformation är korrekt och uppdaterad
Bidra med expertis kring tillståndsprocess och regelverk i kundprojekt och affärserbjudanden
Följa utvecklingen inom lagstiftning och förordningar inom energi, miljö och elkraft
Ge stöd internt vid frågor kring tillståndsfrågor och arbeta aktivt med processförbättringar
Introduktion av nya medarbetare
Kontroll av tidsregistrering
Kartlägga utbildningsbehov och bokning av obligatoriska utbildningar
Hantering av fakturering inklusive sköta kund- och leverantörsfakturor
Du kommer att arbeta både självständigt och i team med stor möjlighet att påverka våra arbetsprocesser samt bidra till en hållbar samhällsutveckling.
Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete i en leverantörsroll gentemot E.ON Energidistribution.
Dokumenterad erfarenhet av tillståndsprocesser, myndighetskontakter och projektledning inom elkraft, energi, bygg eller annan teknisk sektor
Goda kunskaper om lagar och föreskrifter inom el, miljö och byggnation
Förmåga att arbeta strukturerat och ta ansvar för egen planering och leverans
God datorvana, särskilt erfarenhet av Officepaketet och digitala dokumentationssystem
Mycket god kommunikationsförmåga på svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort krävs
Denna position kan komma att innebära att du genomgår en säkerhetsprövning baserat på gällande föreskrifter kring/av säkerhetsskydd.
Meriterande:
Vi ser gärna att du har erfarenhet av tillståndsprocesser inom energisektorn, men har du rätt inställning och vilja att utvecklas är det minst lika viktigt.
Flerårig erfarenhet av administration och dokumenthantering är meriterande
Personliga egenskaper
Du är lösningsorienterad, noggrann och strukturerad
Du har förmåga att arbeta självständigt mot deadlines
Du har en stark servicekänsla, god samarbetsförmåga och tycker om att skapa långsiktiga relationer
Du är engagerad samt ser utveckling och kunskapsdelning som självklarheter
Du har ett intresse för teknik, hållbarhet och samhällsbyggande
Vad Elajo Elkraft erbjuder dig
Egen bil i tjänsten.
Ett omväxlande och fritt arbete med möjlighet att påverka både innehåll och planering av arbetsdagarna
En trivsam och öppen arbetsmiljö där lagandan är stark och där vi stöttar varandra för att skapa en positiv atmosfär
Förmåner såsom kollektivavtal, personalrabatter, friskvårdsbidrag och tillgång till vår förmånsportal Eljo4U för att stödja ditt välmående
Trygghet och stabilitet
Alla medarbetare får tillgång till samtalsstöd kring hälsa, kris, sorg, stress men även ekonomi och juridik
Bred kunskap inom bolaget med fokus på personlig och yrkesmässig utveckling
Gemenskap och ett starkt affärsmannaskap
Elajos värderingar
Inom Elajo värdesätter vi att din personlighet stämmer överens med vår värdegrund, där våra värdeord är Engagemang, Utveckling, Öppenhet och Förtroende.
Vi värdesätter en rimlig balans mellan arbete-, privat- och familjeliv.
Vi eftersträvar en jämställd personalgrupp där mångfald råder. Det innebär för oss att alla medarbetare ska ha lika möjligheter och att olikheter ska finnas representerade, erkända och bejakade inom organisationen.
Om Elajo
Elajo har sina rötter ur el och elinstallation, men idag sträcker vår verksamhet sig långt över det. Vi är även starka inom säkerhet, mekanik och har en bred kompetens inom energiområdet.
Vår bredd är ibland svår att greppa. Vi är allt från ett elföretag till ett It-företag med vår egen öppna plattform för alla sortens smarta fasligheter. Hos oss finns elkraftsmontörer, elektriker, svetsare, säkerhetsexperter och mycket mer, vilket ger dig möjligheten att utvecklas och bredda din kompetens.
Elajo är ett av Sveriges ledande el-, mekanik- och energiföretag med verksamhet på 39 orter i Sverige. Koncernen har sedan starten 1958 växt till idag cirka 800 medarbetare och omsätter ca 1 miljard. Koncernen består av tre affärsområden: El & Energiteknik, Mekanik & Livoo. Med start 2025 gör vi även en storsatsning mot marknadsområde elkraft, som är en del av affärsområde El & Energiteknik.
Ansökan till tjänsten
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och arbeta med tillståndshantering och elkraft hos oss? Skicka in din ansökan så snart som möjligt. Intervjuer sker löpande och sista ansökningsdag är 2026-01-31.
För frågor om tjänsten, vänligen kontakta:
David Westerdahl, Marknadsområdeschef Elkraft, telefon: 0104-578 545
Vi ser fram emot din ansökan!
