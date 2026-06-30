Tillståndshandläggare till Arbetsmiljöverket
Arbetsmiljöverket / Administratörsjobb / Solna Visa alla administratörsjobb i Solna
2026-06-30
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På Arbetsmiljöverket jobbar vi tillsammans för att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet. Därför hjälper vi arbetsgivare att uppfylla de krav som finns och informerar om hur arbetsmiljöarbetet blir en naturlig del av vardagen. Med arbetsmiljölagen som grund tar vi fram regler, inspekterar arbetsplatser och sprider kunskap om arbetsmiljöfrågor. Uppdraget är allvarligt men vår vardag präglas av arbetsglädje och vi är omtänksamma och hjälpsamma kollegor. Vill du använda ditt engagemang, ditt mod och din kompetens för att göra skillnad i våra livsavgörande frågor? Då är vi nyfikna på att få veta mer om dig.
Ditt nya jobb
Vi söker nu en handläggare med tillträde i början av oktober 2026. Du kommer tillsammans med kunniga och engagerade medarbetare arbeta med att handlägga och utreda våra tillståndsansökningar inom minderårigas arbetsmiljö, asbest, kemiska arbetsmiljörisker och biocider.
Du kommer i det vardagliga arbetet utreda om bolag och privatpersoner som söker har den kunskap och kompetens som behövs för att få tillstånd. Du kommer samarbeta med inspektörer i hela Sverige i dessa bedömningar samt även ha kontakt med sökanden som behöver hjälp och vägledning i ansökningsprocessen. I statstjänstemannarollen ingår att bemöta allmänheten på ett professionellt och sakligt sätt. Besluten du fattar kan få stor inverkan för företag och privatpersoner. Du kommer göra individuella bedömningar i varje ärende utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
Tjänsten tillhör enheten för tillstånd, mikrobiologi och strålning på avdelningen för Regelgivning. Publiceringsdatum2026-06-30Bakgrund
Rollen kräver att du har:
Relevant högskoleutbildning om minst 120 poäng enligt det gamla högskolesystemet eller minst 180 högskolepoäng enligt det nya. Om du har relevant arbetslivserfarenhet kan även annan utbildning bedömas som likvärdig.
Erfarenhet av ärendehandläggning inom offentlig förvaltning.
God IT-vana och erfarenhet att använda olika digitala plattformar och IT-system.
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du även har:
Erfarenhet av arbete med asbest är starkt meriterande
Erfarenhet av arbete med handläggning av tillståndsärenden.
Som person ser vi att du kommer att trivas och lyckas i rollen om du kan planera och strukturera ditt arbete för att hinna med tidsfrister. Du är serviceinriktad i ditt arbetssätt och har en god samarbetsförmåga eftersom att du kommer att ha många kontaktytor. Du trivs med att följa rutiner och processer. Rollen kräver även att du är flexibel, stresstålig och har en god problemlösningsförmåga. Vid urvalet kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
En anställning hos oss kan innebära att befattningen placeras i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med eller utan registerkontroll kan därför komma att göras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Vad vi erbjuder dig
Arbetsmiljöverket är en trygg och stabil arbetsgivare och en myndighet som hela tiden förändras med samhället vi verkar. Vi är stolta över att få använda vår kunskap och vårt förtroende i vårt viktiga samhällsuppdrag. Tillsammans skapar vi en inkluderande kultur, som rymmer hjärta, mod och hjärna. Hos oss blir hela du en viktig del i något större.
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid och är för närvarande placerad på vårt kontor i Solna. Vi tillämpar individuell lönesättning.
Vi strävar efter att alla medarbetare ska ha en hållbar arbetsmiljö och en balans mellan jobb och fritid. Därför har vi flexibla arbetstider eller tillämpar förtroendearbetstid och ger möjlighet till distansarbete där verksamheten så tillåter.https://www.av.se/om-oss/Jobba-hos-oss/vara-formaner-och-villkor
Så rekryterar vi
Vi använder kompetensbaserad rekrytering, både för att kvalitetssäkra rekryteringen och för att motverka diskriminering. Vi ber dig därför att endast bifoga ett CV, och svara på några frågor istället för ett personligt brev när du registrerar din ansökan. Intervjuer sker från vecka 36. Rekryterande chef och HR-partner återkommer från semester för att kunna svara på frågor från och med 1 augusti.
Vi tycker att det är viktigt att även du får göra din bedömning av oss. Därför välkomnar vi frågor före såväl som under rekryteringsprocessen. Fackliga kontaktpersoner är Adam Jansson för Saco, Eva Parissay för ST samt Jenny Bengtsson för Seko. Samtliga nås via Arbetsmiljöverkets växel: 010-730 90 00.
Vill du jobba tillsammans med oss för att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet?
Välkommen med din ansökan senast den 14 augusti 2026!
Rekryteringen sköts av Arbetsmiljöverkets rekryteringsfunktion varför vi undanber oss säljsamtal från rekryteringsföretag eller annonssäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arbetsmiljöverket
(org.nr 202100-2148), http://www.av.se
Svetsarvägen 12 (visa karta
)
171 41 SOLNA Arbetsplats
Arbetsmiljöverket Kontakt
Enhetschef
Carl Wesslén carl.wesslen@av.se +46107309017 Jobbnummer
9985902