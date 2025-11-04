Tillförordnad forskningschef som vill bidra till förändring
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
På huvudkontoret i Solna Business Park är vi ca 350 medarbetare och tillsammans arbetar vi för att stötta och utveckla myndigheten med ca 4000 medarbetare. Publiceringsdatum2025-11-04Dina arbetsuppgifter
Lockas du av att bidra till ett samhällsviktigt uppdrag genom att utveckla kunskapsbaserad vård och behandling för barn, unga och vuxna inom den statliga tvångsvården? Har du flerårig erfarenhet av forskning i myndighet, vana att leda projekt och handleda medarbetare eller kollegor? Då kan du vara den vi söker.
SiS befinner sig mitt i en omfattande förändring där verksamheten utvecklas på flera plan samtidigt. Vi söker dig som kan hjälpa oss att fortsätta det pågående omställningsarbetet från utlysning av forskningsmedel till andra finansieringsformer av forskning i samarbete med universitet och högskolor. Vi utvecklar och anpassar vårt arbete utifrån nya och förändrade behov i såväl samhället som i vår egen verksamhet. Vi vet att utvecklande och engagerade chefer är en avgörande förutsättning för att klara dagens och framtidens uppdrag.
Som sektionschef/forskningschef har du det övergripande ansvaret för att utveckla och förvalta myndighetens strategiska arbete inom forskning och utvärdering, utforma operativa processer för planering, genomförande och uppföljning samt stöd till övriga organisationen i dessa frågor. Du planerar, följer upp och förfinar arbetet på sektionen så att ni når uppställda mål.
Sektionen för forskning och utvärdering har i uppdrag att finansiera extern forskning och bidra till utvecklingen av kunskapsbaserad vård och behandling. SiS står nu inför en omställning där vi vill öka samarbetet med forskarsamhället för att få fram ännu mer verksamhetsrelevant forskning, men också nå ut bättre med ny kunskap till medarbetare och beslutsfattare internt.
Som sektionschef har du verksamhets-, personal- och budgetansvar för sektionens ca 12 medarbetare. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp där du tillsammans med avdelningsdirektören och dina chefskollegor tar ett gemensamt ansvar för hela avdelningens verksamhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• forskarutbildning med inriktning som arbetsgivaren finner lämplig
• flera års aktuell erfarenhet av att driva och leda forsknings- och utvecklingsprojekt i myndighet
• erfarenhet av att leda experter/forskare
• god generalistkompetens i vetenskaplig metod
• goda kunskaper i både svenska och engelska och kan uttrycka dig väl i både tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av att driva utvecklingsarbete och förändringsprocesser
• kunskap i utvärderingsmetodik
• ledarskapsutbildning
• god kännedom om gällande lagstiftning och regelverk inom informationssäkerhet och dataskydd
• intresse för digitala verktyg inom vård och behandling
• erfarenhet av att utveckla former för intern och extern samverkan
På SiS månar vi om ett gott ledarskap. Det innebär att du som chef och ledare tar ansvar för helheten och förverkligar SiS vision och mål. Du skapar förutsättningar för goda resultat och tar tag i utmaningar och agerar med mod när det behövs. Du är en god förebild och visar tillit till dina medarbetares och kollegors kompetens och uppmuntrar dem till utveckling och att ta eget ansvar. Du involverar dina medarbetare i vårt utvecklingsarbete och skapar förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap och för en lärande organisation. Du främjar ett gott samarbete inom SiS och med andra samarbetspartners. Du är empatisk, kommunikativ och skapar dialog, delaktighet och engagemang. Läs mer om vårt ledarskap.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Anställning:
Tjänsten är en visstidsanställning på ett år.
Förtroendearbetstid tillämpas.
Tillträde enligt överenskommelse.
Med staten som arbetsgivare ingår en rad förmåner, läs mer om dessa här: https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/formaner/
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 2025-11-18
Referensnummer: 2.9.1-9713-2025Facklig kontakt
Lena Henriksson, Saco-S: 010-453 41 95
Frida Cattasdotter Landin, Seko: 010-453 41 87
Jenny Kingstedt, ST/OFR: 010-453 40 77
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
