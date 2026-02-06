Tillfälle! Nu söker vi vår nästa Regionchef till Stockholm
Letar du efter en spännande och utmanande nyckelroll där du är med och driver utveckling i ett föränderligt bolag med starkt hållbarhetsfokus? Är du en engagerad och kommunikativ ledare som brinner för kvalitet, effektivitet och kundnöjdhet? Då kan du vara vår nästa Regionchef till Stockholm!
När vardagen fungerar som den ska, när fastigheter är trygga, välskötta och energieffektiva - då vet vi att vi har gjort vårt jobb. På Luotea arbetar vi varje dag för att skapa värde bortom ytan. Vi leder vägen mot en smartare morgondag och i det uppdraget behövs du.Publiceringsdatum2026-02-06Om tjänsten
Rollen som Regionchef är lika fartfylld och bred som social och utvecklande då du ytterst ansvarar för att leda, utveckla och optimera verksamheten genom strategisk och operativ styrning inom din region. Region Stockholm, med fokus kommersiella kundavtal, består i dagsläget av ca 40 medarbetare som du tillsammans med ett team av 5 direktrapporterande driftchefer leder och utvecklar.
Du rapporterar till COO, har månadsvis resultatgenomgång med CEO och är en aktiv medlem i den operativa ledningsgruppen samt är ansvarig kontaktperson för rikstäckande och mer omfattande kundavtal. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir sammanfattningsvis att:
• Säkerställa att dagliga verksamhetsmål nås och att alla arbetsuppgifter utförs på ett kvalitativt sätt
• Ansvara för resultat, budget, prognoser samt uppföljning och åtgärder för att nå fastställda mål genom kostnadskontroll och intäktsoptimering
• Vara del i en ledningsgrupp och tillse att ledningsgruppens beslut implementeras och efterlevs
• Kontrollera och analysera KPIer löpande och vid behov föreslå förbättringar
• Resursplanera och rekrytera
• Säkerställa att processer, rutiner och arbetssätt är optimerade och efterlevs enligt löpande beslut, avtal, policys, riktlinjer och lagar
• Säkerställa att verksamheten uppfyller alla relevanta lagkrav och standarder inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö samt arbeta med förbättringar inom KMA området
Om dig
Du är en naturlig och kommunikativ ledare som brinner för kvalitét och utveckling - såväl av medarbetare som av processer och rutiner. Du har strategisk höjd och uppskattar kombinationen av helhetsfokus och detaljperspektiv. Luotea befinner sig på en spännande förändringsresa och därför ser vi att du har erfarenhet av förändringsarbete och lockas av möjligheten att komma in i ett skede där du kan påverka och vara med och driva utveckling. Du är van att arbeta resultatorienterat och tar stöd i budget, prognos och resultat i dina beslut. Utöver detta har du mycket god förmåga att bygga relationer med kunder, medarbetare och interna samarbetspartners samt att agera representant för Luotea i olika sammanhang.
För att lyckas i rollen behöver du
• Akademisk utbildning inom ekonomi, teknik, fastighetsförvaltning eller motsvarande
• Dokumenterad erfarenhet av att leda verksamhet med personal- och budgetansvar
• Mycket god förmåga för ekonomisk styrning och budgethantering
• Kunskap i AFF och avtalsförvaltning
• Kunskap om relevanta lagar och regler inom arbetsmiljö, kvalitet och miljö
• B-körkort
Meriterande
• Arbete inom fastighetsservice eller andra relevanta områden
Därför ska Du välja Luotea
Våra kunder är offentliga och kommersiella fastighetsägare över hela landet. Hos oss blir du en del av ett bolag som vågar visa vägen inom Facility Management. På Luotea får du jobba med härliga kollegor som har olika erfarenheter och kompetenser, vilka tillsammans med dina lägger grunden till det som är Luotea.
Med vår mångfald kompletterar vi, och lär av varandra, för att tillsammans skapa en arbetsplats med en atmosfär som är inspirerande, utvecklande och präglas av samarbete. Många av våra medarbetare beskriver Luotea med orden gemenskap, arbetsglädje och kompetens - och det är vi stolta över. Vi erbjuder också:
• Trygg anställning genom kollektivavtal i ett bolag med tydligt hållbarhetsfokus
• Förmånligt pensionsprogram
• Friskvårdsbidrag
• Möjlighet att utvecklas i din roll och bredda din kompetens genom kompetensutveckling
• Vi är mycket stolta över vårt hållbarhetsarbete - läs mer om hur Luotea arbetar med frågor inom hållbarhet här: https://www.luotea.com/sv-se/hallbarhetSå ansöker du
Vi gör löpande urval och intervjuer och önskar därför få din ansökan så snart som möjligt. När du skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemail. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi tester och bakgrundskontroll på slutkandidater. Har du frågor om rekryteringen är du välkommen att höra av dig till rekryterande chef Rose-Marie Källkvist på rose-marie.kallkvist@luotea.com
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
