Till vår kund Invid söker vi Teamledare för Business Central

FollowU AB / Datajobb / Jönköping
2026-04-14


Teamledare Business Central - leda och utveckla vårt ERP-team
Vill du vara med och utveckla INVIDs satsning på Microsoft Dynamics 365 Business Central?
Har du en stark kompetens inom affärssystem och drivs av att kombinera konsultrollen med att utveckla människor, erbjudanden och affärer? Då kan detta vara rätt roll för dig.
INVID har arbetat med affärssystem i över 20 år och har en stark kompetens inom verksamhetsprocesser, implementationer och digital verksamhetsutveckling. Nu stärker vi vårt erbjudande inom Microsoft Dynamics 365 Business Central och söker en teamledare som vill vara med och leda utvecklingen av vårt Business Central-team.
Hos oss får du möjlighet att kombinera konsultrollen med ledarskap och affärsutveckling i ett etablerat affärsområde med lång erfarenhet av affärssystem.

Dina arbetsuppgifter
Som Teamledare för Business Central ansvarar du för att utveckla teamet och säkerställa att våra kunduppdrag levereras med hög kvalitet och skapar verkligt verksamhetsvärde.
I rollen kombinerar du ledarskap, konsultarbete och affärsutveckling. Du arbetar nära både kunder och kollegor och är en viktig del i att vidareutveckla vårt erbjudande inom Business Central.
Dina huvudsakliga ansvarsområden innefattar:

Leda och utveckla teamet av Business Central-konsulter

Säkerställa kvalitet, struktur och effektivitet i leveranser och projekt

Delta i affärsområdets styrgrupp och bidra till den strategiska utvecklingen

Planera och följa upp teamets resurser, leveranser och resultat

Arbeta nära kunder i implementationsprojekt, rådgivning och lösningsdesign

Utveckla och vidareutveckla vårt erbjudande inom Business Central

Bidra i presales och affärsutveckling tillsammans med säljorganisationen

Identifiera nya möjligheter inom Microsofts ekosystem och partnerskap

Du kommer även vara delaktig i att utveckla teamets kompetens, arbetssätt och erbjudande framåt.
Vi ser att du har följande egenskaper och förmågor
Flera års erfarenhet av Microsoft Dynamics 365 Business Central eller NAV

Erfarenhet av implementationer av affärssystem

God förståelse för verksamhetsprocesser inom exempelvis ekonomi, handel, produktion eller logistik

Erfarenhet av att arbeta i konsultrollen och nära kundens verksamhet

För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har erfarenhet av eller intresse för:

Att leda eller coacha konsulter eller projektteam

Att skapa struktur, prioritera och följa upp leveranser

Att utveckla erbjudanden och arbetssätt inom ett konsultteam

Vi tror även att du är:

Ledarskapsorienterad Du trivs i en roll där du utvecklar människor och skapar förutsättningar för teamet att lyckas.

Affärsmässig Du förstår hur affärssystem skapar värde i kundens verksamhet.

Strukturerad och lösningsorienterad Du kan bryta ner komplexa uppdrag i tydliga planer och aktiviteter.

Kommunikativ och relationsskapande Du har lätt för att skapa förtroende hos både kunder och kollegor.

För att vara aktuell för rollen finns det några minikrav

Erfarenhet av arbete med Microsoft Dynamics 365 Business Central eller NAV

God kommunikativ förmåga på svenska, både muntligt och skriftligt

B-körkort, då resor i tjänsten förekommer

Om INVID
INVID är ett kunskapsföretag där vi kombinerar teknik, verksamhetsförståelse och långsiktiga kundrelationer. Inom affärsområdet arbetar vi nära våra kunders verksamhet och hjälper dem att utveckla sina processer och digitala lösningar.
Hos oss får du:

En central roll i utvecklingen av vårt erbjudande inom Business Central

Arbeta i ett affärsområde med 20 års erfarenhet av affärssystem

Samarbeta med kollegor inom ERP, integrationer, BI, digitalisering och IT

Möjlighet att påverka arbetssätt, erbjudanden och teamets utveckling

En organisation som präglas av engagemang, kompetens och personligt ansvar

Förutsättningar
Anställningsform: Tillsvidareanställning

Placeringsort: Primärt Jönköping, men rollen kan även utgå från andra orter där INVID har kontor, exempelvis Borås, Göteborg, Värnamo, Tranås eller Vetlanda.

Start: snarast eller enligt överenskommelse

Lön: enligt överenskommelse baserat på erfarenhet och kompetens.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-11
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

