Till vår kund Invid söker vi Affärssystems konsult till Business Central
2026-04-14
Business Central-konsulter till INVID
Vill du arbeta nära kunders verksamhet och hjälpa dem att utveckla sina affärssystem med moderna lösningar i Microsoft Dynamics 365 Business Central?
Har du erfarenhet av Business Central eller NAV och drivs av att kombinera verksamhetsförståelse, affärssystem och teknik? Då kan detta vara rätt roll för dig.
INVID har arbetat med affärssystem i över 20 år och har en stark kompetens inom verksamhetsprocesser, implementationer och digital verksamhetsutveckling. Nu stärker vi vårt erbjudande inom Microsoft Dynamics 365 Business Central och söker flera konsulter som vill vara med och utveckla vårt team.
Vi söker både verksamhetskonsulter, systemspecialister och utvecklare med erfarenhet av Business Central.
Som Business Central-konsult hos oss arbetar du nära våra kunder med att implementera, utveckla och vidareutveckla deras affärssystem.
Beroende på din profil kan rollen innebära arbete inom verksamhetskonsultation, systemdesign, teknisk specialistkompetens eller utveckling.
Dina arbetsuppgifter kan exempelvis innefatta:
Analys av verksamhetsprocesser och kundens behov
Implementation och konfiguration av Microsoft Dynamics 365 Business Central
Anpassningar och vidareutveckling av affärssystemet
Design och implementation av integrationer och tillägg
Deltagande i implementationsprojekt och vidareutvecklingsuppdrag
Rådgivning kring processer, systemstöd och arbetssätt
Dokumentation, testning och kvalitetssäkring av levererade lösningar
Du arbetar i nära samarbete med konsulter, utvecklare, projektledare och kundens verksamhet för att säkerställa att lösningarna skapar verkligt värde.
Vi ser att du har följande egenskaper och förmågor
Erfarenhet av Microsoft Dynamics 365 Business Central eller NAV
Erfarenhet av arbete i ERP-projekt eller affärssystemimplementationer
Förståelse för verksamhetsprocesser inom exempelvis ekonomi, handel, produktion eller logistik
Erfarenhet av att arbeta nära kundens verksamhet
Vi tror även att du är:
Lösningsorienterad Du kan analysera problem och hitta strukturerade lösningar.
Självständig och ansvarstagande Du driver dina uppdrag framåt och säkerställer kvalitet i leveransen.
Kommunikativ och relationsskapande Du har lätt för att skapa förtroende hos både kunder och kollegor.
Affärsmässig och verksamhetsnära Du förstår hur affärssystem ska stödja och utveckla verksamheten.
Meriterande kompetens
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Systemutveckling i Business Central (AL / Visual Studio Code)
Integrationer och API:er
Azure eller andra delar av Microsofts ekosystem
ERP-implementationer och projektarbete
Certifieringar
Meriterande
MB-800 - Microsoft Dynamics 365 Business Central Functional Consultant
MB-820 - Microsoft Dynamics 365 Business Central Developer
Om INVID
INVID är ett kunskapsföretag där vi kombinerar teknik, verksamhetsförståelse och långsiktiga kundrelationer. Inom affärsområdet arbetar vi nära våra kunders verksamhet och hjälper dem att utveckla sina processer och digitala lösningar.
Hos oss får du:
Arbeta i ett affärsområde med 20 års erfarenhet av affärssystem
Samarbeta med kollegor inom ERP, integrationer, BI, digitalisering och IT
Möjlighet att utvecklas både tekniskt och konsultmässigt
Arbeta i en organisation som präglas av engagemang, kompetens och personligt ansvar
Förutsättningar
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Placeringsort: Primärt Jönköping, men rollen kan även utgå från andra orter där INVID har kontor, exempelvis Borås, Göteborg, Värnamo, Tranås eller Vetlanda.
Start: snarast eller enligt överenskommelse
Lön: enligt överenskommelse baserat på erfarenhet och kompetens.
