Till vår kund i Vrigstad söker vi nu trähusarbetare
Eterni Sweden AB / Grovarbetarjobb / Sävsjö Visa alla grovarbetarjobb i Sävsjö
2025-10-01
, Vetlanda
, Nässjö
, Eksjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Sävsjö
, Vetlanda
, Nässjö
, Eksjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Till vår trevliga kund i Vrigstad söker vi trähusarbetare till hustillverkning!
Som trähusarbetare hos vår kund får du utrymme att använda dina praktiska förmågor.
Vi erbjuder dig en mycket varierande och stimulerande yrkesroll där du till största del kommer syssla med modul-tillverkning men även andra arbetsuppgifter innefattande allt ifrån att bygga takstolar, väggar, bjälklag efter ritningar i fabriksmiljö.
Vi söker dig som
Innehar gymnasial utbildning
Är praktiskt lagd och händig med verktygsvana
Gillar fysiskt krävande arbete och är stresstålig
Är ansvarstagande och engagerad med rätt inställning
Behärskar det svenska språket i tal och skrift
Vi värdesätter dina personliga egenskaper och ser att du som söker är ansvarstagande, självgående och förstår vikten av att komma i tid och göra ett bra arbete.
Som sökande är det självklart meriterande om du har tidigare arbetserfarenhet som snickare/träarbetare.
Innehav av Truck- och traverskort är även meriterande för tjänsten.
OM TJÄNSTEN
Tjänsterna som industriarbetare är konsultuppdrag på heltid. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos vår kund. Efter 6 månader finns det möjligheter att få anställning direkt av våra kunder. Arbetet innebär skiftgång.
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.Vi
vill gärna träffa alla som söker till Eterni och kommer ta kontakt med dig för en intervju personligen eller digitalt.Om du har viljan, intresset och engagemanget som kännetecknar en Eterni-anställd, så skicka in din ansökan idag!
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283) Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eterni Vetlanda Kontakt
Mattias Ekman mattias.ekman@eterni.se Jobbnummer
9534585