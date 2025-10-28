Till vår kund i Göteborg söker vi en administratör
2025-10-28
Ta chansen att arbeta på en statlig förvaltningsmyndighet i Göteborg. Varmt välkommen med din ansökan, redan idag!
Om uppdraget
Vi söker nu en administratör med erfarenhet av arbete i kundnära verksamheter såsom t.ex. kundservice. Vår kund är en statlig förvaltningsmyndighet som är belägen i Göteborg. Uppdraget kommer att starta 7 januari 2026 och förväntas pågå i ett år med chans till förlängning. Arbetet kommer att utföras i kundens lokaler. Möjlighet till distansarbete finns med upp till två (2) dagar per vecka efter överenskommelse med ansvarig chef. Kontorsarbetstider tillämpas.
Detta är ett konsultuppdrag via oss på Bemannia Dina arbetsuppgifter
I rollen som administratör kommer du att vara med och utveckla och förändra verksamheten för att klara framtidens utmaningar. Utmaningarna handlar bland annat om ett arbetssätt som i större grad utgår ifrån målgruppernas behov, där information, rådgivning och vägledning samt svar på frågor hanteras mer integrerat i kanalerna telefon, e-post, webb och sociala medier med hjälp av moderna it-stöd och digitala kommunikationskanaler.
Utbildning i tullkunskap kommer att tillhandahållas av kunden, och initialt kommer fokus att vara på att ge råd och vägledning till privatpersoner. Publiceringsdatum2025-10-28Kvalifikationer
Minst 3-årigt gymnasium
Minst 2 år av arbete i kundnära verksamhet såsom t.ex. kundservice
Erfarenhet från service och tjänster i digitala kanaler
Mycket goda skriftliga och muntliga kunskaper i engelska
Mycket goda skriftliga och muntliga kunskaper i svenska språket
Erfarenhet av moderna kundhanteringssystem
Kunnig inom service och kundbemötande
Stresstålig och stabil
Kommunicera klart, tydligt och strukturerad
Ansvarstagande och noggrann
Meriterande
Erfarenhet av tull- eller speditionsarbete
Erfarenhet av rådgivning kring tull- och/eller handelregler
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 13 november
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Sanna Perjons, Sanna.Perjons@Bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 070 884 96 00
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemannia AB (Publ.)
(org.nr 556626-8347), https://www.bemannia.se Arbetsplats
Bemannia Jobbnummer
9577469