Till vår avdelning Betongkontroll söker vi nu en engagerad medarbetare!
2026-03-09
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Vill du göra världen till en säkrare plats? Då har du hittat rätt! Vår vision är nämligen att genom innovativa tjänster skapa trygghet på vägen, i hemmet och på jobbet.
På DEKRA Industrial AB söker vi ständigt ny kunskap och hos oss får du chansen att utvecklas samtidigt som du kan ha en bra balans mellan jobb och fritid. Vi erbjuder dig en trevlig arbetsmiljö, intressanta uppdrag och goda utvecklingsmöjligheter.
Till vår avdelning Betongkontroll söker vi nu en engagerad medarbetare för placering i Göteborg!
OM TJÄNSTEN
Avdelningen arbetar bl.a. med provning, besiktning, tillståndsbedömning av betongkonstruktioner och konsultation. Vi utför och analyserar prov i eget labb, bedömer status på betong och armering genom olika förstörande- och oförstörande provningsmetoder samt tar fram åtgärdsförslag för upphandling av entreprenadtjänster. Vi arbetar med ett brett spektrum av objekt, däribland balkonger, bassänger, broar, arenor, fundament, parkeringsgarage, skorstenar, etc.
Avdelningens mål är att inom de kommande åren växa med fokus på att kunna erbjuda högkvalitativa kontrolltjänster för betong som tar stöd i hela den kompetensbredd som DEKRA Industrial AB besitter.
VÅRA ÖNSKEMÅL OM DIG
Vi söker dig som har lämplig utbildning och/eller arbetslivserfarenhet från byggbranschen med inriktning mot betong. Du har goda kunskaper om materialet betong och känner väl till betongens egenskaper och lämplighet för olika användningsområden. Kunskap och erfarenhet om betongreparationer är önskvärt och utbildningar Betong Klass I eller II ses som meriterande. Även utbildningen inom Yrkeshögskolan som Betongingenjör lämpar sig väl.
I arbetet ingår att kunna bedöma eventuella skador mot krav i föreskrifter och standarder, varför en förmåga att tolka och navigera i normer är bra. Därvid krävs kunskaper inom både det svenska och engelska språket. Goda datakunskaper (Office) är nödvändiga och du behöver kunna formulera dig väl för att kunna författa rapporter, främst på svenska.
För oss är rätt person lika viktigt som erfarenhet. Vi välkomnar dig som redan idag arbetar självständigt eller i projektform inom ovan nämnda teknikområden. Du är drivande och analytisk samt har lätt för att skapa goda relationer med personer i din omgivning och med kunder då tjänsten som betonginspektör präglas av täta kundkontakter.
Som person är du engagerad, initiativrik, en god kommunikatör och delar gärna med dig av din kunskap. I ditt arbete är du noggrann och tar ansvar för att vi tillsammans når företagets och våra kunders mål. I arbetet ingår en del resor, främst inom Sverige.
VAD DEKRA ERBJUDER DIG
På DEKRA förstår vi att våra medarbetare är vår viktigaste resurs, därför lägger vi fullt fokus på din utveckling och trivsel samtidigt som vi är måna om att du kan ha en bra balans mellan jobb och fritid. Hos oss får du chansen att jobba med spännande, ny teknik i uppdrag där du till största del planerar och styr din egen arbetstid.
Du har några av branschens kunnigaste kollegor och får ta del av utbildningar samt förmåner som tjänstebil, friskvårdsbidrag och olika företagsaktiviteter. Hos oss blir du en i DEKRA-familjen med härliga kollegor och duktiga ledare. Vill du arbeta på ett företag där din idé kan bli verklighet, oavsett position? Då har du kommit rätt.
VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!
Rekrytering sker löpande så skicka gärna din ansökan med CV och ett personligt brev redan idag.
VILL DU VETA MER?
Du är välkommen att kontakta Sektionschef Andreas Karlsson, kontaktuppgifter nedan.
Andreas Karlsson andreas.karlsson@dekra.com
+46 10 455 12 07
Sista dag att ansöka är 2026-04-04
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556841-1671), https://dekra-industrial.se/sv
Lagergatan 5 (visa karta
)
415 11 GÖTEBORG Arbetsplats
Dekra Industrial Göteborg Jobbnummer
9786299