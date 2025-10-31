Till Eurenco söker vi operatörer för 5-skift
2025-10-31
Eurenco Bofors AB i Karlskoga utvecklar och tillverkar krut och sprängämnen för både civil och militär
marknad. Bolagets kunder finns spridda i världen, med fokus på Europa och USA.
Eurenco Bofors AB ingår i en världsomspännande koncern med huvudkontor i Frankrike. I Karlskoga är vi idag ca 420 personer och totalt i koncernen är vi ca 1300 medarbetare.
Bolaget är nu inne i en tillväxtfas och har en stark position på marknaden.
Läs mer på www.eurenco.com
Vi söker processoperatör för tillverkning av sprängämnen (oktogen och HNS).
Arbetsuppgifterna varierar och kan innefatta förberedelse och satsning av råvaror, övervakning och styrning av kemiska tillverkningsprocesser, iordningställande och rengöring av både utrustning och produktionsområde.
Om dig
Vi ser gärna att du har några års arbetslivserfarenhet inom industriell verksamhet. Det är meriterande om du tidigare har arbetat inom explosivämnesbranschen och/eller med kemiska processer.
Arbetet innebär en del praktiskt underhåll så ett intresse för teknik är meriterande.
Två av våra grundvärderingar är "Säkerheten först" och "Kundnöjdhet", vi ser därför att du som person är noggrann, strukturerad, lösningsorienterad och kan anpassa dig till olika situationer. Du har en förmåga att hålla flera bollar i luften, då det i fabriken pågår flera olika processteg samtidigt.
"Stark laganda" är också en av våra grundvärderingar, så god samarbetsförmåga ses som en självklarhet men du arbetar även bra självständigt. Vi sätter stort värde på intresse för arbetet och ansvarskänsla.
Dina personliga egenskaper är av stor vikt för tjänsten och vi tror att du har en vilja att utvecklas med företaget och ser förändringar som en utmaning.
Kvalifikationskrav
Godkänd gymnasieutbildning eller motsvarande, gärna med inriktning mot process eller teknik. B-körkort.
Flytande svenska i tal och skrift.
Datavana.
Meriterande
Engelska i tal och skrift.
Truckkort.
Utbildning med inriktning processteknik.
Erfarenhet av explosivämnen och KEX-utbildning.Anställningsvillkor
Tjänsten är tillsvidare men vi tillämpar provanställning.
Aktuell skiftform är 5-skift.
Eurenco Bofors AB lyder under lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) vilket innebär att vi är ålagda att utföra lämplighetsprövning via MSB och polismyndigheten. Innan erbjudande om anställning behöver du godkännande av MSB och godkänd hälsokontroll.
Urval sker löpande, tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Skicka in din ansökan redan idag! Ersättning
