TikTok/Instagram Content Creator / Videoprofil för Nordic Autos Syd
Nordic Autos Syd AB / Marknadsföringsjobb / Lomma Visa alla marknadsföringsjobb i Lomma
2026-01-09
, Burlöv
, Lund
, Malmö
, Staffanstorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordic Autos Syd AB i Lomma
Nordic Autos Syd söker en karismatisk och social person som vill vara ansiktet utåt i våra sociala medier.
Varför du ska välja oss:
Välkommen till vårt ungdomliga och sammanhållna team, där varje dag är en ny möjlighet att utvecklas och göra skillnad. Vi har höga ambitioner och växer snabbt, vilket ger dig en unik chans att vara en del av vår framgångssaga. Hos oss prioriterar vi din utveckling och kommer att erbjuda dig kontinuerlig intern utbildning och daglig coaching för att hjälpa dig att nå din fulla potential.Publiceringsdatum2026-01-09Kvalifikationer
För att lyckas i rollen hos oss behöver du:
• Vara bekväm framför kameran och kunna uttrycka dig på ett naturligt och engagerat sätt.
• Ha känsla för sociala medier och förstå vad som skapar engagemang i videoformat.
• Vara kreativ och kunna bidra med idéer till innehåll, koncept och kampanjer.
• Trivas med att arbeta i ett team där samarbete och kommunikation är avgörande.
Vi ser även att vår drömkandidat uppfyller följande:
• Gymnasieutbildning
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
• Grundläggande förståelse för sociala medier TikTok & Instagram är meriterande
Anställningsform:
Timanställning till en början, med möjlighet till fast anställning för rätt person.
Arbetstid och omfattning bestäms i dialog och kan anpassas efter kandidat.Så ansöker du
För att söka tjänsten ber vi dig skicka in:
• Skicka cv och personligt brev
• Eventuella länkar till dina sociala medier konton
Skicka ansökan till: rekrytering@nordicautos-syd.se
Urval sker löpande och vi rekommenderar att du skickar din ansökan så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
E-post: rekrytering@nordicautos-syd.se Arbetsgivare Nordic Autos Syd AB
(org.nr 559210-3567), https://nordicautos-syd.se/
Desideriavägen 8 (visa karta
)
237 41 BJÄRRED Jobbnummer
9676954