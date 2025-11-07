TIG-Svetsare till vår kund i Ljungby
Eterni Sweden AB / Svetsarjobb / Ljungby Visa alla svetsarjobb i Ljungby
2025-11-07
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Ljungby
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
eller i hela Sverige
VI SÖKER TIG-SVETSARE
Vi på Eterni söker nu en driven och tekniskt intresserad TIG-svetsare som vill vara med på vår resa och utvecklas tillsammans med oss. Om du har erfarenhet av TIG-svetsning, oavsett om det är genom utbildning eller tidigare arbetsplats, och vill ta nästa steg i din karriär, vill vi gärna höra från dig redan idag!Publiceringsdatum2025-11-07Arbetsuppgifter
Som TIG-svetsare kommer du att arbeta med svetsning av metallkomponenter i olika material och tjocklekar. Du kommer att ingå i ett engagerat team där kvalitet och precision är i fokus. Vi erbjuder dig en arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter och möjlighet att lära dig nya tekniker och arbetsmetoder.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
Svetsning av olika material med TIG-metod.
Läsning och tolkning av tekniska ritningar och specifikationer.
Säkerställa hög svetskvalitet och följa gällande standarder och säkerhetsföreskrifter.
Underhåll av svetsutrustning och arbetsmiljö.
Här erbjuds du en unik möjlighet att utvecklas ytterligare inom TIG-svetsning i en trygg, ren och professionell miljö. Hos kunden hittar du stabilitet, teamwork och en företagskultur där många av dina framtida kollegor har stannat och vuxit med företaget genom åren.
PERSONLIGA EGENSKAPER & KVALIFIKATIONER
Vi ser gärna att du som söker har:
Erfarenhet av TIG-svetsning, antingen från utbildning eller tidigare arbete.
Ett tekniskt intresse och vilja att lära dig och utvecklas i yrket.
Förmåga att arbeta noggrant och med hög kvalitet.
God kommunikationsförmåga och samarbetsvilja.
Meriterande om du har svetsarutbildning eller certifikat, men det är inget krav.
OM TJÄNSTEN
Uppdraget är ett inhyrningsuppdrag där du blir anställd hos Eterni för att sedan arbeta ute hos ett av våra kundföretag i Ljungby. Tjänsten är långsiktig och efter en tids inhyrning finns det goda möjligheter till en tillsvidareanställning direkt hos vår kund.
Uppstart: Januari 2026
Ort/Placering: Ljungby
Omfattning: Heltid, skiftgång kan förekomma
Lön: Enligt aktuellt kollektivavtal
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eterni Ljungby Kontakt
Mattias Persson mattias.persson@eterni.se Jobbnummer
9592955