Tig-svetsare till Siemens Energy i Trollhättan
2025-11-17
Dina arbetsuppgifter
Vi söker en driven, kvalitetsmedveten och kompetent TIG-svetsare för ett spännande och långsiktigt konsultuppdrag hos Siemens i Trollhättan. Detta uppdrag är utformat för att vara en inkörsport till en framtida karriär hos vår kund, och erbjuder goda chanser till en direkt anställning hos Siemens efter en tids inhyrning. Arbetet kommer att utföras i en dynamisk produktionsmiljö med ett rullande schema på 2-skift.
I denna roll kommer du att vara en nyckelspelare i produktionen, där du förväntas växla mellan självständigt arbete och arbete i team. Dina dagar kommer att variera mellan specialiserad svetsning och mer generella monteringsuppgifter. Vi ser att du har en naturlig fallenhet för detaljer och är engagerad i att leverera högsta möjliga kvalitet i ditt arbete.
Som konsult hos Randstad är du anställd av oss och arbetar ute hos Siemens. Vi erbjuder dig samma trygghet och förmåner som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal, inklusive förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Vi på Randstad strävar efter att erbjuda dig en mängd karriärmöjligheter för att utveckla din kompetens och bygga ett välfyllt CV. Om du söker en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät, kommer du att trivas hos oss.
Ansvarsområden
Manuell TIG-svetsning, huvudsakligen i nickelbaslegeringar.
Växla mellan svetsningsarbete och monteringsuppgifter baserat på produktionsbehov.
Säkerställa hög kvalité på allt utfört arbete i enlighet med gällande standarder och ritningar.
Kvalifikationer
Erfarenhet och kunskap av TIG-svetsning.
Goda språkkunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Flexibilitet att arbeta 2-skift.
Förmåga att samarbeta effektivt i team.
Hög kvalitetsmedvetenhet och detaljorientering.
Meriterande
Erfarenhet av TIG-svetsning i rostfritt stål eller andra höglegerade material (nickelbaslegeringar).
Om företaget
Siemens Energy AB Ersättning
