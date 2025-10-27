TIG-svetsare till Brogren Industries i Älvängen
2025-10-27
Publiceringsdatum2025-10-27Om tjänsten
Vi söker nu en erfaren TIG-svetsare till Brogren Industries i Älvängen. I rollen kommer du att arbeta med TIG-svetsning av komponenter för gasturbiner i en trygg, ren och professionell miljö.Kvalifikationer
• Erfarenhet av TIG-svetsning och ritningsläsning
• Ett starkt teknikintresse och en positiv inställning
Arbetstider: Börjar med dagtid för att sedan övergå till 2-skift.
Startdatum: Omgående eller enligt överenskommelse.
Hos Brogren Industries har du möjlighet att växa och utvecklas inom företaget med stöd från erfarna mentorer. Vi erbjuder en stabil arbetsplats med långsiktig utveckling och en positiv företagskultur där många kollegor har stannat och vuxit med oss genom åren.
Vidare finns möjligheten att tjänsten kan leda till en anställning på företaget för rätt kandidat. Om du uppfyller kraven och är redo att ta dig an denna spännande utmaning, ser vi fram emot att få din ansökan.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
