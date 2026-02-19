Tidsplanerare till Tvärbanan Kistagrenen
2026-02-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vi söker en Tidsplanerare till Tvärbanan Kistagrenen i Stockholm.
Detta är ett konsultuppdrag.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Uppdraget avser en tidsplanerare hos vår kund inom trafik.som ska arbeta tillsammans med ytterligare en tidsplanerare och en produktionsplanerare. Planeringsteamet ansvarar för att stötta projekt och delprojekt i tidsplaneringsarbetet samt utveckla gemensamma arbetssätt och metodik.
Upprätta och underhålla tidplaner för projekt och delprojekt.
Bistå projektledare och delprojektledare med projektering, produktion och prognoser.
Delta i planerings- och uppföljningsmöten.
Hantera beroenden mellan delprojekt och analysera tidskonsekvenser.
Medverka vid byggbarhetsanalyser, kravställning och utvärdering av anbud.
Ta fram underlag till statusrapporter, presentationer och WBS.
Föreslå förbättringar inom planeringsområdet.
Programmet tillämpar integrerad styrning (tid, kostnad, innehåll, risk) med CPM, milstolpemetoden, linjär planering och EVM. Programvaror som används är bland annat Primavera P6 Pro, Tilos och Primavera Risk Analysis. Entreprenörerna levererar planeringsunderlag som integreras i kundens övergripande tidplan.
Målet är att säkerställa att programmets totala omfattning är tidsmässigt planerad, samt att avvikelser identifieras och hanteras i tid för att undvika förseningar.
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
Högskoleexamen inom relevant område (exempelvis ingenjör, ekonom, samhällsvetare eller naturvetare) (minst 180hp).
Konsulten ska ha arbetslivserfarenhet av att ha arbetat med Primavera P6 i minst ett uppdrag.
Konsulten ska ha mer än fyra års arbetslivserfarenhet av tidsplanering i infrastruktur- eller anläggningsprojekt.
Konsulten ska ha arbetat med minst ett stort infrastruktur- eller anläggningsprojekt med en övergripande projekt/programbudget om minst 200 miljoner SEK.
Konsulten ska ha jobbat med dokumenterad erfarenhet av införande av arbetssätt kopplat till tidplanering från minst ett uppdrag.
Meriterande
Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet inom området väg/tid-planering, ex. TILOS (byggbarhetsanalys) från minst ett uppdrag.
Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet inom området risk- och osäkerhetsanalys (montecarlosimulering) från minst ett uppdrag.
Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av att leda en grupp om mer än fyra personer. Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
