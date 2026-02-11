Tidsplanerare inom bygg- och anläggningsprojekt!
Vill du fördjupa dig i komplexa bygg- och anläggningsprojekt och utvecklas tillsammans med några av branschens skarpaste Tidsplanerare? Hos vår kund, ett konsultbolag inom samhällsbyggnad, får du chansen att kombinera analytiskt arbete med verklig påverkan.
OM TJÄNSTEN
I rollen som Tidsplanerare som framförallt kommer att arbeta i projekt som rör uppföljning och analys av tvister inom bygg- och anläggningsprojekt. Du kommer att ha flera mer seniora kollegor inom området och få möjlighet att lära dig av de mest erfarna och duktiga Tidsplanerare i branschen. Du arbetar med flera parallella projekt samtidigt.
Vårt kundföretag präglas av en stark sammanhållning och du blir del av ett professionellt och sammansvetsat gäng som drivs av att arbeta mot gemensamma mål och resultat. För rätt person finns mycket goda möjligheter till en anställning på bolaget på sikt.
Dina arbetsuppgifter
I rollen som Tidsplanerare kommer du framförallt att arbeta med att:
• Jämföra ursprunglig projektplanering med verkligt utfall och analysera avvikelser
• Utföra analyser av projektets alla faser
• Identifiera fördröjningar i tidsplaner och beräkna eventuella viten
• Arbeta aktivt i planeringsverktyg som Primavera P6 PPM, Tilaris och Astra DB samt Excel
VI SÖKER DIG SOM
• Har en slutförd högskoleutbildning inom bygg och anläggning, väg och vatten, industriell ekonomi eller annat relevant område
• Minst 5 års tidigare relevant erfarenhet av arbete med tidsplanering i bygg- och anläggningsprojekt
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
• Har tidigare erfarenhet av att arbeta med entreprenadtvister och störningsutredningar
• Har goda kunskaper i projektverktyg som Primavera P6 PPM och Asta Power Projects,
• Har mycket god kunskap i Microsoft Excel
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ordningsam
• Stabil
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
