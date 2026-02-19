Tidsbegränsad utlandsstationering i Moskva som teknisk förvaltare
2026-02-19
Det är på regeringens uppdrag som Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar vårt gemensamma natur- och kulturarv. Vi förvaltar en mångfald av statligt ägda fastigheter - däribland regeringsbyggnader, domstolar, slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader samt en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.
Som medarbetare är vi stolta över att vara anställda på en myndighet, arbeta utifrån den statliga värdegrunden och få bidra till en positiv samhällsutveckling.
SFV Utrikes ansvarar för de statsägda utlandsfastigheterna, såsom svenska ambassader, residens och institut. Vårt uppdrag handlar om att förvalta existerande byggnader såväl som att bygga nytt och marknadsföra samtida svensk arkitektur, formgivning och design. Vår största hyresgäst är Utrikesdepartementet. Vi är cirka 20 personer som arbetar på SFV Utrikes. Vårt kontor ligger på Södermalm i Stockholm men hela världen är vårt arbetsfält.
Din roll
Som teknisk förvaltare vid Sveriges ambassad i Moskva ansvarar du, som SFV:s representant på plats, för drift och underhåll av ambassaden samt är arbetsledare för lokalanställda förvaltningstekniker. Det är en omväxlande och utvecklande roll med ett stort mått av eget ansvar. Till dina arbetsuppgifter hör att träffa hyresgäster och ha regelbundna avstämningar med förvaltningen i Sverige. Du har till uppgift att leda den dagliga driften samt driva bygg- och teknikprojekt initierade av våra Sverigebaserade förvaltare. I vissa projekt är du projektledare och i andra är du delaktig i olika skeden. Anställningen är tidsbegränsad på 2 år och du bor på anläggningen.
Din profil
Vi söker dig som har:
• flera års erfarenhet som teknisk förvaltare eller motsvarande med inriktning mot fastighetsdrift och underhåll,
• erfarenhet av att ha arbetat i rollen som arbetsledare för driftpersonal,
• tidigare erfarenhet av att ha arbetat utomlands på en ort under utmanande omständigheter under flera år,
• mycket god svenska och engelska, såväl i tal som skrift,
• innehar minst B-körkort, eftersom det ingår en del resor i tjänsten.
Meriterande:
• erfarenhet som utsänd från svensk statlig myndighet,
• arbetat med fysisk fastighetssäkerhet,
• erfarenhet av riskbedömningar och personsäkerhetsfrågor.
Personliga egenskaper
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Arbetet som utsänd är utmanande. Det kräver hög integritet och god förmåga att hantera förändringar och oförutsedda händelser. Du behöver vara en trygg och stabil person som inger förtroende och är bra på att bygga relationer.
Som utsänd representerar du SFV och agerar utifrån den statliga värdegrunden. Detta innebär att du har ett beteende och ett förhållningssätt som bevarar förtroendet för myndigheten och staten.
Så söker du tjänsten
För att söka tjänsten ber vi dig bifoga ditt CV och besvara ett antal urvalsfrågor som utgår från kravprofilen. Vid första urvalet kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och dina svar på frågorna. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta rekryterande chef för att skicka in din ansökan.
För frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef Mats Falkenäng tfn 010-478 73 11.
Fackliga representanter för Saco, Seko och OFR/S nås via vår växel, 010-478 70 00. Mer information om SFV hittar du på www.sfv.se.
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Mer information
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning på två år med möjlighet till förlängning. Tillträde beräknas ske i november 2026.
Placering: Moskva
Tillträde: Enligt överenskommelse
Möjlighet till distansarbete: Begränsad möjlighet att arbete på distans.
Innan ett beslut om anställning fattas kan en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) komma att genomföras. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och i vissa fall krävs svenskt medborgarskap.
Statens fastighetsverk verkar inom branscher som är exponerade mot olika risker för oegentligheter, i förbyggande syfte förekommer därför tjänster där lämplighetsprövning genomförs.
Jobba hos oss
På SFV arbetar vi på medborgarnas uppdrag, med utgångspunkt i den statliga värdegrunden och utifrån vår medarbetarbetarpolicy. Medarbetare på SFV har god förståelse för SFV:s uppdrag och mål, tar ansvar och samarbetar. Våra chefer leder vårt arbete genom att ha helhetssyn, leda mot resultat samt skapa delaktighet och involvering.
Ta del av vår medarbetarpolicy och hur det är att jobba hos oss på Jobba hos oss | SFV.
Välkommen till oss!
Statens fastighetsverk erbjuder en attraktiv arbetsplats som eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.
