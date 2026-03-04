Tidsbegränsad heltidstjänst som lagerarbetare - Skarpnäck

Uniflex AB / Lagerjobb / Stockholm
2026-03-04


Vi söker en noggrann och pålitlig lagerarbetare till vår kund i Skarpnäck. Tjänsten innebär plock och pack av tapeter och målarfärg samt enklare lagerarbete. Ingen truckkörning förekommer.

Publiceringsdatum
2026-03-04

Om tjänsten
Tjänsten är en heltidsanställning med arbetstid förlagd till dagtid, måndag till fredag. Uppdraget är tidsbegränsat och pågår fram till maj. Det kan finnas behov av förlängning men i nuläget finns inga besked om detta.

Vem är du?

Kvalifikationer
• Erfarenhet av lagerarbete
• Noggrann och ansvarstagande
• Kan arbeta självständigt och i team
• Goda kunskaper i svenska och engelska


Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.

På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:

• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling

Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution.

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5983".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Uniflex AB (org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se/

Jobbnummer
9777963

