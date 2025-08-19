Tidplaneringsspecialist till Mega projekt i Gällivare
2025-08-19
Som planeringsspecialist är du med från start av ett projekt, utvecklar och följer upp projekttidplanen. Kanske arbetar du redan idag som planeringsspecialist eller så har du en annan roll inom byggbranschen. Det viktiga är att du gillar struktur och vill ha kontroll på ditt byggprojekt. Vi kan erbjuda dig att arbeta i ett stort projekt i miljardklassen, med många nya utmaningar och ny kunskap samt att du får vara en del av den gröna omställningen i norra delen av Sverige.
Du är placerad i Gällivare under veckorna men kan bo på annan ort i Sverige. Är du nyfiken på hur vi tänker, kontakta oss för mer information. Projektet växer successivt och idag är vi ca 40-medarbetare på plats från olika delar av Sverige. Tillsammans har vi en spännande och utmanande tid framför oss och nya vänner.
Vill du hänga med oss och bli en del av framtiden?
Tjänsten som Planeringsspecialist
Som planeringsspecialist är du med från uppbyggnaden av tidplanen för projektet. Du ansvarar för att utveckla och följa upp en integrerad projekttidplan genom byggprojektets alla faser.
Du har löpande avstämning med produktionsorganisationen för att utveckla tidplanen och säkerställa att milstolpar klaras av i tid. Du ansvarar för rapportering av projektstatus.
Du rapporterar till vår Planeringschef och ingår i gruppen Projektplanering.
Om Avdelning NCC Green Industry Transformation
NCC Green Industry Transformation är ett nystartat affärsområde som specialiserar sig på komplexa och stora projekt i miljardklassen inom infrastruktur- och industriprojekt med fokus på framtidens Gröna Industriprojekt.
Din profil som Planeringsspecialist
Du har en mycket god organisatorisk och analytisk förmåga samtidigt som du är anpassningsbar inför förändringar i projekt och är flexibel kring projektets skiftande behov av support. Du har en stark drivkraft att hitta bra lösningar och få saker gjorda.
Du har arbetat med projektplanering i verktyg som till exempel Primavera P6 eller ASTA Powerproject.
Du har en teknisk utbildning och minst ett års erfarenhet av projektplanering. Erfarenhet av byggbranschen är meriterande liksom erfarenhet av att hantera stora komplexa projekt.
Du är tydlig i din kommunikation med både interna och externa intressenter vilket är avgörande för ett lyckat samarbete och därmed ett lyckat projekt.
Du talar och skriver både på svenska och engelska.
För att bli en del av oss vill vi att du kan ställa upp på våra värderingar och förstår vikten av att arbeta med inkludering och mångfald i organisationen.
Ytterligare information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Gällivare. Du kan bo på annan ort i Sverige men jobba i Gällivare under veckorna. Du har B-körkort. För den här tjänsten genomför vi bakgrundskontroll i enligt med NCC:s säkerhetskultur.
NCC erbjuder
NCC vill vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs, utvecklas och mår bra så därför erbjuder vi dig ett stort utbud av personalförmåner och interna utbildningar. NCC har kollektivavtal för alla medarbetare vilket ger dig en bra grundtrygghet och ett tydligt regelverk så att du vet vad som gäller för din anställning. Vi erbjuder även försäkringar, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag samt lunchförmån. Ytterligare erbjudanden och rabatter hittar du via vår förmånsportal Benify.
Kontakt och ansökan
Vill du veta mer om tjänsten vänligen kontakta Planeringschef Jörgen Andersson på 072- 221 37 28. Frågor kring rekryteringsprocessen besvaras av HR Specialist Rekrytering Monica Klersén på 070-653 90 49. Vi går igenom ansökningarna löpande så skicka in ditt CV snarast. Sista ansökningsdagen är den 21 september 2025.
Välkommen med din ansökan!
Bygg med oss och få branschens bästa kollegor
På NCC drivs vi av att fortsätta utvecklas, oavsett om det handlar om våra byggprojekt eller vår personliga kompetens. Varje dag driver vi branschens mest spännande och komplexa byggprojekt framåt i ett nära samarbete mellan våra medarbetare, samarbetsparters och kunder. Hos oss är du en betydelsefull medarbetare som bidrar till de landmärken som definierar våra städer och samhällen. Här tar våra medarbetare en aktiv roll i en företagskultur grundad på stabila värderingar och beteenden för en trygg och säker arbetsplats. Vår samlade kompetens och varierande bakgrund gör skillnad.
NCC - ett av de ledande företagen i Norden
