Threat Intelligence Analyst till Försvarsmaktens cyberförsvar i Stockholm
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2026-07-03
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Vill du värna om Sverige och vår rätt att leva som vi själva väljer i en digitaliserad värld?
Attacker över internet mot datorer och servrar sker världen över i allt större omfattning. Effekterna av en cyberattack kan få lika stora konsekvenser för samhällsviktiga funktioner som ett konventionellt väpnat angrepp.
Försvarsmakten är en organisation i ständig utveckling för att alltid vara beredda att värna Sveriges okränkbara frihet. Vi är beredda att göra det som krävs, även i de svåraste av situationer.
För att stärka vårt cyberförsvar söker Försvarsmakten nu tekniskt kunniga analytiker med genuint intresse av underrättelsetjänst. Vi söker dig som har viljan att aktivt bidra till Sveriges förmåga och fortsatta utveckling av cyberförsvarets analysarbete.
Om befattningen
Förmågan hos dagens hotaktörer inom cyberdomänen kräver ett modernt och innovativt analysarbete. Därför söker vi dig med erfarenhet och kompetens av analysarbete inom cyber.
Med din kompetens och erfarenhet kommer du bidra till att förstå hur främmande makt genomför sina cyberoperationer. Du kommer att applicera principer och metoder inom analys för att producera underlag som kommer ligga till grund för kommande operationsplanering och beslut. I denna roll kommer du att ha inflytande över verksamhetens arbetsmetodik och vara med och påverka hur vi tar oss an våra uppgifter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
upprätthålla kunskap om kvalificerade hotaktörer och sårbarheter
bedriva inhämtning och omvärldsbevakning inom eget ansvarsområde
bearbeta och strukturera information från stora datavolymer
producera och delge aktuella analyser/beslutsunderlag med ett kvalificerat tekniskt djup rörande exempelvis sårbarheter och TTP:er
inom funktionsområdet vidareutveckla metoder, verktyg och teknikerPubliceringsdatum2026-07-03Kvalifikationer
Officer (OF 1-3), specialistofficer (OR 6–8), för oss relevant civil högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade genom relevant arbetslivserfarenhet.
Minst 1 års arbetslivserfarenhet av arbete i likvärdig roll.
Erfarenhet inom cybersäkerhet, datornätverk, operativsystem, logganalys.
Erfarenhet av extrahering, strukturering och analys av information.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Meriterande
Dokumenterad erfarenhet av arbete inom Cyber Threat Intelligence, CTI.
Erfarenhet av scriptning eller programmering.
Erfarenhet av arbete inom t.ex. underrättelse- och säkerhetstjänst, brottsutredande myndighet eller en CERT.
Kunskaper i andra språk utöver svenska och engelska.
Personliga kvalifikationer
För att lyckas i rollen krävs det att du är ansvarstagande och tar initiativ för att uppnå resultat. Vi ser också att du har en stark integritet, är lyhörd och arbetar med precision. Du är analytisk och genuint intresserad av cyberdomänen och omvärlden. Du kan på ett naturligt sätt växla mellan att arbeta i grupp och självständigt. Du är nyfiken, prestigelös och självgående utifrån vad situationen kräver och möjliggör. För att trivas behöver du ha ett högt säkerhetsmedvetande och tillämpa ett kritiskt och sakligt förhållningssätt i ditt arbete.Övrig information
Du bör inte berätta att du sökt tjänst hos Försvarsmakten för andra personer än dina närmst berörda. Anledningen till att vi ber dig vara återhållsam med information är att det finns tjänster inom området som omfattas av sekretess.
För anställning vid Försvarsmakten krävs svenskt medborgarskap och anställningen innebär nationell och internationell arbetsskyldighet.
Arbete på annan ort samt beredskap och skiftarbete kan förekomma.
Resor i tjänsten kan förekomma både nationellt och internationellt.
Anställningsformen är tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning om du inte är anställd inom Försvarsmakten.
Placeringsort för tjänsten är Stockholm.
Tillträde sker enligt överenskommelse.
Frågor om tjänsten mejlas till cyberintresse@mil.se
Din ansökan vill vi ha senast 2/8 - 2026, ansökan med meritförteckning skickas till:cyberintresse@mil.se
, ange referens 17435. Eller via brev till Försvarsmakten Högkvarteret/FST STRA Cyber, Att EWI, Lidingövägen 24, 107 85 Stockholm. Märk kuvertet "Ansökan" och ange annonsens referens.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
107 85 STOCKHOLM Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9991483